Körfez Belediyesi’nin nisan ayı meclisinde konuşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "2024 yılında 24 milyon değerinde ayni ve nakdi yardımda bulunduk" dedi.

Körfez Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 13 gündem maddesi görüşüldü. Encümen ve ihtisas komisyonlarının seçiminin gerçekleştirildiği toplantıda, 2024 yılı faaliyet raporu da oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem maddeleri öncesinde denetim komisyonu raporu okundu. Oy çokluğuyla kabul edilen raporla ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "Denetimleri önemsiyorum. Komisyonun söylediği konularla ilgili de arkadaşlarımız daha fazla hassasiyet gösterecektir" dedi.

Encümen üye seçimi ise kapalı zarf usulü ile yapılırken, AK Parti’den Şaban Aydın ve Fatih Yalçın, MHP’den de Ahmet Topuz seçildi. Encümen seçimi sonrasında ihtisas komisyonlarında da seçim gerçekleştirildi, komisyon üyeleri belirlendi.

Faaliyet raporu görüşüldü

Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü meclis toplantısında, SGK ve vergi borçlarına karşılık taşınmaz devri konusu ile ilgili madde plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 2024 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve gelen eleştirilere tek tek cevap veren Başkan Söğüt, "Gönül çok şey yapmak, çok daha fazla hizmeti vatandaşlarla buluşturmak ister. Muhalefette de bizler de bu yönde düşünüyoruz. Asla farklı bir düşünce ile bakıldığını zannetmiyorum. İhtiyaçlar sonsuz, kaynaklar sınırlı. Sınırlı kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların kısa sürelerde karşılanması mümkün değil. En büyük sıkıntı hangi tarafta varsa hizmet istikametini bu tarafa doğru yönlendirmek lazım. Hedef en mükemmelini yapalım olabilir ama en mükemmelini yaparken yapacak imkânımız yoksa iyiyi de ıskalamayalım. Buna da biz değil, birlikte ortak akıl ile karar vererek adım attık her zaman. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Bu noktada da imkânlarımız arttıkça önümüzdeki zaman diliminde eksikliklerimizi karşılayacağız" diye konuştu.

"24 milyon TL’lik sosyal destek"

Tasarruf tedbirlerinin gölgesinde geçen bir yıl oldu" diyen Başkan Söğüt, "Elimizden geldiği kadar bu adımları atarken bu bakış açımızla belki başka projelerimizi daha sonraki yıllara aktarmak zorunda kaldık. Ama özellikle 5 ana amaç ve bunlara bağlı 31 hedef ve bu hedeflere bağlı 158 performans göstergemizde her bir ilgili müdürlük çalışanlarımız gayret gösterdiler ve dolu dolu geçirdik. 12 yeni iş makinesi aldık. Buradaki muradımız iş makinesi sayımızı arttırarak hizmet kalitesini arttırmak. Bu 60 milyon TL’lik bir yatırım. İlimtepe Millet Bahçesi şu an devam ediyor. Büyük ölçüde tamamlandı. Mahallelerimizde 7 halı saha kazandırdık. Körfez Kent’te çok güzel spor kompleksi yaptık. 2024 yılında 24 milyon değerinde ayni ve nakdi yardımda bulunduk. Devletimizin belirlediği kriterlere uyan tüm vatandaşlarımıza destek sunduk. Dolu dolu bir 2024 yılı geçirdik. 2025 yılında daha büyük hizmetleri hep beraber Körfezimize kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.