Kartepe turizminin potansiyeli ve sürdürülebilirliği çerçevesinde uzman isimlerin katıldığı Kartepe Turizm Çalıştayı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Doğanın Kalbinde Dört Mevsim Turizm” teması ile Kartepe Turizm Çalıştayı’na ev sahipliği yapıyor. Kocaeli’nin gelecekteki turizm kültürünü ön plana çıkartan çalıştayda uzman isimler, düşünce ve söylemleri ile Kartepe’nin turizm potansiyelinin sürdürülebilirliğine katkılar sunuyor.

Kocaeli’ni “Turizm Kenti” yapma hedefi doğrultusunda birçok proje ve faaliyeti gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Doğanın Kalbinde Dört Mevsim Turizm” teması ile Kartepe Turizm Çalıştayı düzenliyor. Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalıştay, Kocaeli Kongre Merkezi’nde açılış programı ile başladı. Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile birçok STK’nın destek verdiği çalıştayda uzman isimler, düşünce ve söylemleri ile Kartepe’nin turizm potansiyelinin sürdürülebilirliğine katkılar sunuyor.

AÇILIŞ PROGRAMI İLE BAŞLADI

Turizm alanında uzman isimlerin söz alacağı ve birçok farklı oturumun ve çalışma masalarının organize edildiği çalıştayın açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Afet ve Acil Durumlar İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, ATC Mountain Tourism Consultans Ortak Müdürü ve Öğretim Görevlisi Dr. Nezih İşçi, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

“GELECEĞİN ŞEHRİ KOCAELİ’Nİ OLUŞTURACAĞIZ”

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, çok önemli bir çalıştayı gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti. ŞURA’nın gerçekleştirdiği faaliyetlerin hepsinin çok önemli olduğunu belirten Baraçlı, “Turizm açısından değerlendirdiğimiz zaman Kocaeli’nin geleceğini ve gelecekte turizmin nasıl yaşanabileceğini ortaya çıkarabilmek adına iyi bir çalıştay olacak. Her daire başkanlığımızın ve her genel müdürlüğümüzün bu noktada katkıları olması gerekiyor. Kocaeli, hakikaten sadece sanayisi ile değil gelecekte turizmiyle, kültürüyle ve entelektüel sermayesi ile de ön plana çıkan bir şehir olma yolunda hareket ediyor. Tabii ki bunun en temel noktası başkanımızın liderliğinde bu faaliyetleri gerçekleştirip yerine getirebilmek. Bizim de en temel felsefemiz, geleceğin şehri Kocaeli'ni oluşturmak. Çünkü en önemli olan unsur insana değer veren mutlu şehir Kocaeli’dir” dedi.

GERÇEKLEŞEN SUNUMLAR

Çalıştay’da Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul “Çalıştay Teknik ve Mevcut Durum” hakkında sunum yaparken, ATC Mountain Tourism Consultans Ortak Müdürü ve Öğretim Görevlisi Dr. Nezih İşçi ise “Kış Sporları Merkezinden Dört Mevsim Cazibe Noktasına” konu başlığında sunum gerçekleştirdi.

ÇALIŞTAYIN PAYDAŞLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ŞURA Merkezinin öncülüğünde gerçekleştirilen Kocaeli Kartepe Turizm Çalıştayı’nda Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu paydaş olarak yer alıyor.