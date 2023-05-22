İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 5. İzmir Gençlik Festivali için Türkiye’nin dört bir yanından kente gelerek Macera Park’ta çadır kuran üniversite öğrencilerine sürpriz yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya geldi. 5. Gençlik Festivali için İzmir’e gelen ve Macera Park'ta çadır kuran gençleri akşam saatlerinde ziyaret eden Başkan Soyer, gençlerle çay eşliğinde sohbet etti. Başkan Soyer, Türkiye’nin farklı kentlerindeki üniversitelerde okuyan gençlerin seçimle ilgili sorularına da yanıt verdi.

Bu düzeni değiştireceğiz Seçimle ilgili ortada çok net anlaşılır bir tablo olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye değişim istiyor. Bu elimize geçen son fırsat. Köprüden önce son çıkış. Bunu herkesin idrak etmesi gerek. Sandığa gitmek gerek. Saat 17.00’dan itibaren ise oyu nerede kullanıyorsanız orda olun. Ben kazanacağımıza inanıyorum. Hayatın ve doğanın sistemi bu. Baskı baskı nereye kadar. Ekonomiyi, sosyal hayatı baskıla nereye kadar. Toplumlar doğanın bir parçası olduğu için bir enerji biriktirdiler ve o enerji oyla kendisini gösterecek. Bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

Seçimlerden sonra ‘İyi ki bu topraklarda yaşıyorum’ diyeceksiniz Dünyanın farklı ülkelerini gezip gördüğünü ama Türkiye'nin adeta cennet olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “Biz acayip güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ne kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz. Böyle bir toplumda yaşıyoruz, akıllı insanlarımız var. Neden yokluk çekiyoruz? Bu bereketli topraklarda neden bunu yaşıyoruz? İnsan evladı bu topraklarda avcılıktan toplayıcılığa ilk Anadolu’da başlamış. Biz hiç hak etmediğimiz bir yoksulluğu yaşıyoruz. Bu hikaye değişebilir. Bu hayal değil. Bu hakkımızı gasp edenlerin bizi düşürdüğü durum. 28 Mayıs seçimlerinden sonra size söz veriyorum ‘İyi ki bu topraklarda yaşıyorum’ diyeceksiniz” diye konuştu.

Benim derdim sizin nefes almanız Bornova Gençlik Merkezi’ni buraya kurarak Macera Park'ı daha da canlandıracaklarına dikkat çeken Başkan Soyer, “Kısa bir süre içerisinde merkezimizi sizlerin kullanımına açacağız. Burası sizlerin vakit geçirebileceği bir alana dönüşüyor. Gençlik Belediyesi bizim gölge belediye olarak hayalini kurduğumuz bir şey. Gençler hayatımızın ortakları. Sizleri anlıyor ve dinliyorum. Benim de iki tane kızım var. Onlara aşığım. Bu şehirde yaşayan çocukların, gençlerin bu şehrin paydaşları olduğunu unutmamak gerek. O yüzden Gençlik Belediyesini kurduk. Aldığı kararları bu şehrin belediye kararları olarak hayata geçireceğiz. Gençlerin bu kentin yönetimine dahil olmasını sağlayacağız. Yeter ki gençler bu hikayeye sahip çıksın. Benim derdim sizin nefes almanız. Sizin mutluluğunuz için bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bana. Bunun üzerine siz ne inşa ederseniz edin. Spor olur, sanat olur. Ne yapmak istiyorsanız onu hayata geçireceksiniz” dedi.

Kadifekale evrim geçirdi Kadifekale’de yaşayan kamp yapmak için 5. İzmir Gençlik Festivali’ne katılan Sozar Akdoğan, “Doğma büyüme Kadifekaleliyim. Kadifekale sizinle evrim geçirdi. Bölgede çok büyük zorluklar yaşadık. Onlarca kadın zorluk yaşadı. Siz geldikten sonra kadınlar üretmeye başladı. Çocukların yüzü güldü. Bölgede gerçekten çok büyük gelişmeler yaşandı. İlk kez bir Başkan bize dokundu” diye konuştu.

Türkiye’nin hiçbir yerinde sizin gençlere verdiğiniz değer yok Hatay’dan üniversite için İzmir’e geldiğini ifade eden Baran Öztürk ise, “Bir buçuk yıl önce İzmir’de bir gençlik tiyatrosu kurduk. İzmir’e okumak için geldik çünkü sadece İzmir’de gençlik tiyatrosu kurabilirdik. İzmir’in aydınlık vizyonu bize iyi geliyor. Türkiye’nin hiçbir yerinde sizin gençlere verdiğiniz değer yok. Şu anda bir Başkan’a soru sorabilmek bile imkânsızken siz bizlerle birlikte çay içmeye geldiniz” şeklinde konuştu.

Bu kampta inanılmaz eğleniyorum İzmir’in çok güzel bir şehir olduğunu ve bu şehri gezerken büyülendiğini ifade eden Baltasar Brembeck, “İnsanları çok sıcakkanlı. Kampta inanılmaz eğleniyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Soyer’in depremzedelere açtığı eski Hilton oteli binasında kalan Faruk Güldaş da, “Malatya’dan İzmir’e geldim ve siz bize kucak açtınız, sıcak yuva sağladınız. Size minnettarım. Hilton’da kalan depremzedelerin selamını getirdim sizlere” dedi.

Hem eğlenceli hem güvenli 21 Mayıs Pazar günü son bulacak 5. İzmir Gençlik Festivali’ne katılan öğrenciler için her şey Büyükşehir Belediyesi tarafından eksiksiz düşünüldü. Sadece çadırlarını getiren gençlere, festivalde wi-fi, telefon şarjı, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği, gün boyunca atıştırmalıklar, su ve sıcak içecek ikramı, duş ve tuvalet, spor etkinlikleri, kütüphane çadırı ve halı saha gibi pek çok olanak sunuluyor. Bornova Gençlik Yerleşkesi’ndeki kamp alanında 24 saat aralıksız güvenlik, görevli personel ve sağlık ekibi görev yapıyor.