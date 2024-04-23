23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencileri Zümra Altun ve Hamit Tuna’ya devreden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Başta Gazze’deki çocuklarımız olmak üzere Dünya’daki tüm çocukların barış ve huzur içinde kutlamasını dilediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile geleneksel olarak düzenlenen programda başkanlık koltuğunu Atatürk İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri Zümra Altun ve Hamit Tuna devretti. Başkan Soykan’dan koltuğu devralan Zümra Altun, Belediye Başkanı Bilal Soykan gibi kendisinin de belediye başkanı olarak yüzme kursları düzenleyeceğini ve mahallelere parklar yapacağını söyledi. Ülkenin çocuklarında ve gençlerine çok güvendiklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Onlar ülkemizin geleceği ve ülkemiz onların omuzlarında yükselecek. Bizim bütün gayret ve çabamız onlara güzel bir gelecek bırakabilmek. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin inşallah” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm Dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatan Başkan Soykan, “Başta Gazze’deki çocuklarımız olmak üzere Dünya’daki tüm çocukların barış ve huzur içinde kutlamasını dilediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.