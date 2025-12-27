Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü'nde vatandaşları dinleyerek talep ve görüşlerini aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllardan bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü kapsamında, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı vatandaşlarla bir araya geldi. Tarihi belediye binasında gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşlar talep ve önerilerini doğrudan Başkan Subaşı'na iletme imkânı buldu. Belediye başkan yardımcıları ile ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu Halk Günü buluşmasında, iletilen talepler not alınırken, çözüm sürecine ilişkin gerekli talimatlar verildi.

Başkan Subaşı, 'Tarihi belediye binamızda gerçekleştirdiğimiz Halk Günü buluşmamız ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Şehrimizi ortak akıl ve dayanışma ile hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz' dedi.