Hasanpaşa Köyü Muhtarlığı ile Hasanpaşa Kültür Tarih Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen programa yaklaşık 600 kişi katıldı.

Köy meydanında gerçekleştirilen iftar programında Hasanpaşalı vatandaşlar aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini paylaştı. Yoğun katılımın olduğu programda köy sakinleri, akrabalar ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca Öz Anadolu İlahi Grubu tarafından seslendirilen ilahiler programa manevi bir atmosfer kazandırdı.



Uzun sofraların kurulduğu iftar programında birlik ve beraberlik görüntüleri yaşanırken, Ramazan ayının manevi atmosferi köy meydanında hissedildi. Program boyunca vatandaşlar hem iftar yaptı hem de sohbet ederek Ramazan akşamının huzurunu birlikte yaşadı. Katılımcılar, hem birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren hem de Ramazan’ın coşkusunu yaşatan programdan memnuniyetlerini dile getirdi.

Düzenlenen iftar programının ardından Hasanpaşa Köyü Muhtarı Hasan Karadeniz ve Hasanpaşa Kültür Tarih Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Öztürk gecenin anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasanpaşa Köyü Muhtarı Hasan Karadeniz, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Köyümüzde düzenlediğimiz bu iftar programında hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Yaklaşık 600 vatandaşımızın katılım sağlaması bizleri ayrıca memnun etti. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Hasanpaşa Kültür Tarih Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.





Hasanpaşa Kültür Tarih Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Öztürk ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ramazan ayı paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardan biridir. Hasanpaşa Köyü Muhtarlığımızla birlikte düzenlediğimiz iftar programında hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu tür organizasyonlar köyümüzdeki birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.