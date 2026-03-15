2017 yılından bu yana uygulanan arabuluculuk sistemi, yargı süreçlerinde önemli bir uzlaşma oranı sağladı. Verilere göre bu süreçte yüzde 83’lük başarı oranına ulaşılırken, toplam 2 milyon 54 bin 423 dosyada taraflar anlaşmaya vardı. Ancak elde edilen bu sonuçlara rağmen mahkemelerdeki iş yükü ve dava yoğunluğu devam ediyor.

Mahkemelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamalarının kapsamı, 12. Yargı Paketi ile daha da genişletilecek. Yapılması planlanan düzenleme ile özellikle yıllarca sürebilen çekişmeli boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Yeni modelde taraflar, mahkeme önünde boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını beyan ettiklerinde dosya arabuluculuk sürecine yönlendirilecek. Bu aşamada hazırlanan tutanak nüfus müdürlüğüne iletilecek ve böylece boşanma kararı resmen kesinleşmiş olacak.

Öte yandan nafaka, maddi ve manevi tazminat ile velayet gibi boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmazlıklar ise yargılama kapsamında ayrıca değerlendirilerek mahkeme tarafından karara bağlanmaya devam edecek.