Türkiye’nin önde gelen tekstil üretim bölgelerinden gelen son bilgiler, sektördeki ekonomik daralmanın ne denli derinleştiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzun süredir üretim sürecinde ciddi aksaklıklar yaşadığı ve faaliyetlerini durdurduğu ifade edilen Sezginler Boya ile bağlı bulunduğu Tübaş Tekstil, yaşanan finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Mahkemeden üç aylık süre

Şirketlerin mali durumundaki bozulmayı değerlendiren mahkeme, Tübaş Tekstil, Sezginler Boya ve şirket ortakları hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Bu karar doğrultusunda alacaklıların icra takibi geçici olarak durdurulurken, sürecin denetlenmesi ve sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla üç kişiden oluşan bir konkordato komiseri heyeti görevlendirildi. Şirketlerin geleceğini belirleyecek kritik duruşmanın ise 3 Haziran 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi.

1984’te başlayan yolculuk ihracat başarısına uzandı

Tübaş Tekstil, 1984 yılında küçük ölçekli bir işletme olarak faaliyetlerine başladı. Zaman içinde teknolojik yatırımlarını artıran şirket, ikinci boyahanesini devreye alarak üretim kapasitesini genişletti ve dijital baskı teknolojileriyle donatılmış altyapısıyla büyümesini sürdürdü. Bu gelişmeler sayesinde firma, Türkiye’nin tekstil ihracatında öne çıkan önemli şirketlerinden biri haline geldi.

İki büyük tesiste yüzlerce kişiye istihdam sağlayan şirket, üretiminin yüzde 95’ini Avrupa’ya ihraç etmesine rağmen nakit akışı sorunları nedeniyle üretimi durdurdu.