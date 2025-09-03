Gastro İnegöl'de düzenlenen kahvaltının ardından konuşan Başkan Alper Taban, "Millet bahçesi yüzde 20 oranında. 2. İhaleyi yapacağız. Arkasından 3. İhale ile tamamlamak istiyoruz. 3 etap şeklinde olacak. Dostum da çadır kamp alanları yapacağız. 26 çadır olacak. Sokak hayvanları için 3 adet doğal yaşam alanı olacak. Alanyurt meydan projesi. Eski emniyet binası alanında meydan projesi hayata geçilecek. 4 bin 670 metrekare alan. İhaleye çıkacak.

Uzun sokakla ilgili zemin ve cephe iyileştirme projemiz var. İlk olarak BUSKİ bir altyapı çalışması yapacak. O çalışmanın ardından bizim çalışmamız olacak. Burasını açık AVM gibi düşünelim. Botanik parkta nikah salonu projemiz hayata geçecek. 25 bin metrekare alanda kapalı ve açık nikah salonları, kafeterya ve fotoğraf çekim alanları olacak. Prestijli caddeler olacak. Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul, park caddesi, Atatürk Bulvarında çalışmalar yapacağız. Hilmiye köyünde cam seyir terası olacak. Kır kahvesi, mescit, çocuk oyun alanları. Fevziye konaklama orman parkı. Karavan ve çadır park alanları. Leylek köyü projesi Hamzabey mahallesi kısmında olacak. Kıyı bandı oluşturulacak. Akhisar mahallesinde meydan projesi olacak." dedi.

DSİ'DEN BÜYÜK HİZMET

Başkan Taban, DSİ'nin devam eden 5.8 Milyar TL'lik çalışmalarının olduğunu söyledi.