Belediye Başkanı Alper Taban, IIFF-İstanbul Mobilya Fuarında yeni ürünleri ile görücüye çıkan İnegöllü Mobilyacıları ziyaret etti.

Avrupa’nın en büyük fuarı olan ve dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından birisi haline gelen IIFF-İstanbul Mobilya Fuarı 24 Ocak’ta başladı. Sektör liderlerini bir araya getiren ve 3 milyar dolarlık ihracat hacmi oluşturmayı hedefleyen fuar, 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından Tüyap Fuarlar Yapım AŞ iş birliğiyle yapılan fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) toplam 28 salonda 1.000’den fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapıyor. Fuarda İnegöl’den 239 firma yer alıyor.

İKİ FUAR ALANINDA FİRMALARI ZİYARET ETTİLER

Hem ülkemiz hem İnegöl mobilya sektörü adına önemli bir organizasyon olan fuarda yeni yılın mobilya trendleri görücüye çıkarken, fuarın ikinci gününde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban her iki fuar alanını da ziyaret ederek burada İnegöllü firmalara hayırlı işler dileklerini iletti. Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile birlikte yapılan ziyarette, firmalar tek tek gezilerek hem fuar hakkında hem de sektör hakkında istişareler yapıldı.

İNEGÖL, TÜRKİYE MOBİLYA İHRACATINDA İYİ BİR NOKTAYA GELDİ

Fuar ziyaretine ilişkin açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün İstanbul Mobilya Fuarındayız. Yaklaşık bin civarında mobilyacının katıldığı merkezde ziyaretlerde bulunuyoruz. İnegöllü mobilyacılarımızı, işletmelerimizi yerlerinde gezerek onlara hem işleriyle ilgili kolaylıklar diliyoruz hem de buradaki çalışmaları yerinde görmüş oluyoruz. Bildiğiniz gibi İnegöl özellikle mobilya üretimi ve ihracatı noktasında çok güzel bir yere geldi. Yaklaşık 650 milyon dolar geçtiğimiz yıllarda yaptığımız ihracatla mobilya sektöründe Türkiye mobilya ihracatında iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim” dedi.

HAREKETLİ BİR FUAR

Fuarın hareketli geçtiğine de dikkat çeken Başkan Taban, “Tabi bu fuarlar da inşallah uluslararası müşterilerle buluştuğumuz, yeni müşterilerle bir araya geldiğimiz, yeni pazarlara açılabildiğimiz imkanları bizlere sunuyorlar. Burada ikili görüşmeler yapıyor firmalarımız, ürünlerini burada sergiliyor ve yeni müşterilere, pazarlara ulaştırmış oluyorlar. Bizler de bugün çok kıymetli AK Parti İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz ve yöneticilerimizle beraber fuarımızı ziyaret ettik. Gerçekten şu ana kadar gördüğümüz, hareketli geçen bir fuar olduğunu gözlemliyoruz. Siparişlerin alındığını görüyoruz. Herkesin genel manada memnun olduklarını görüyoruz. İnşallah İnegöl’ümüzde ortaya koyduğu daha katma değerli ürün ve hizmetler sayesinde bu pazardan daha güçlü bir şekilde pay almaya devam edecek. Ben fuarın İnegöllü mobilyacılarımıza ve ülkemiz mobilya sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.