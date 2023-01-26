İnegöl’de mermer işletme sahipleri, yaşadıkları sorunları kamuoyuyla paylaştılar.

İdil Ziyafet restoranında, İdil Mermer Giranit öncülüğünde, basın mensuplarıyla bir araya gelen mermer işletme sahipleri, sektörde oluşan sıkıntıları ve yaşadıkları olumsuzları dile getirdiler. Mermerciler maliyetlerin artmasından kaynaklanan yüksek fiyatları engellemek için belirli kararlar aldılar.

İnegöl’ün büyümesinden dolayı şehir içinde bulunan atölyelerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren mermerciler, toplantı sonucunda ortak kararlar alındı.

Toplantı sonucunda alınan kararlar bir bildiri haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacak.