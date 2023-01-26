İnegöl’de mermer işletme sahipleri, yaşadıkları sorunları kamuoyuyla paylaştılar.

İdil Ziyafet restoranında, İdil Mermer Giranit öncülüğünde, basın mensuplarıyla bir araya gelen mermer işletme sahipleri, sektörde oluşan sıkıntıları ve yaşadıkları olumsuzları dile getirdiler. Mermerciler maliyetlerin artmasından kaynaklanan yüksek fiyatları engellemek için belirli kararlar aldılar.

İNEGÖL’ÜN İLK “YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ” İÇİN DÜĞMEYE BASILDI İNEGÖL’ÜN İLK “YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ” İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İnegöl’ün büyümesinden dolayı şehir içinde bulunan atölyelerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren mermerciler, toplantı sonucunda ortak kararlar alındı.

 Toplantı sonucunda alınan kararlar bir bildiri haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacak.