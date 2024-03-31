31 Mart yerel seçimlerde oyunu kullanmak için İstaş Kentaş Ortaokulu’na eşi Birnur Taban ve oğlu Anıl Taban ile birlikte gelen İnegöl Belediye Başkanı ve Başkan adayı Alper Taban vatandaşlarla sohbet etti. Ardından oyunu kullanacağı sınıfa geçen Taban, 1257 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Alper Taban oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Arkadaşlar, 31 Mart Yerel Seçimler için oyumuzu kullanmak üzere İstaş Kentaş İlköğretim Okulu’muza gelmiş bulunuyoruz. Öncelikli olarak bu seçimlerin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Ayı içerisinde yapılıyor olması ayrı bir zorluk veriyordu ama ben görev yapan tüm sandık yöneticilerine, üyelerine, görev alan tüm teşkilat üyelerine çok teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüzde 671 sandık toplamda da 213.000 seçmenimizin oy kullandığı bir seçim yaşıyoruz. Her şeyden önce bizler şimdiden çıkacak olan sonuç ne olursa olsun daha önceden ifade ettiğimiz gibi saygılı olduğumuzu ifade etmek isterim. Halkımızın vermiş olduğu karar en üst makam karardır ve bu karara hep birlikte saygı göstereceğiz. Tabi biz dersimize çalıştık. Dönem boyunca güzel işler, çalışmalar yaptık. Güzel bir seçim kampanyası yürüttük. Kıymetli Teşkilat üyelerime yürekten teşekkür ediyorum. Başta İlçe Başkanım olmak üzere tüm kademelerimize teşekkür ediyorum. Yaptıklarımızı anlattık, yapacaklarımızı anlattık. Halkımız bizi ilgiyle alakayla karşıladı, bağrına bastı. Bugün de neticesini almak üzere son görevimizi yerine getiriyoruz. Cenab-ı Allah ülkemiz, şehrimiz, milletimiz için en hayırlı olanı nasip etsin. İnşallah akşam saatlerinde de belirli olan sonuçlara göre sizlere gerekli açıklamaları yaparız. Ben katkı ve destekleriniz için, sizler de kamuoyunu bilglendirdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum."