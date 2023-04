Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi İnegöl Kampüsü YBS Topluluğu öğrencileriyle bir araya geldi. hem eğitim hem de İnegöl üzerine sohbetlerin yapıldığı buluşmada, 100 dolayında öğrenci aynı zamanda DOSTUM’un farklı sportif branşlarını da deneme imkanı buldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi İnegöl Kampüsü Yönetim ve Bilişim Sistemleri Topluluğu öğrencileriyle buluştu. Gençlik Buluşması programı Cumartesi günü Yeniceköy Mahallesinde bulunan İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde gerçekleştirildi.

DOSTUM’UN BRANŞLARINI DENEYİMLEDİLER

DOSTUM tesislerinde 15.00’da etkinliklerle başlayan programda, 100 dolayında öğrenci tesisteki sportif etkinlikleri deneyimleme imkanı buldu. Atölye ziyaretleri, geleneksel okçuluk atış etkinliği, DOSTUM uçak pistinde drone, model uçak ve roket gösterileri, bisiklet sürüş etkinliği, canlı müzik, yemek ikramı ve kareoke yarışmalarının yer aldığı programda, Başkan Alper Taban da etkinliklerin bir bölümünde öğrencilerle bir araya geldi.

BAŞKAN TABAN İNEGÖL’Ü TANITTI

Hangar içerisinde yapılan buluşmada İnegöl’e dair anlatımlar yapan Başkan Taban, “Burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. İnegöl güzel bir şehir. Fırsatların olduğu bir şehir. Sizlerin de burada önünüzde çok güzel günleriniz olduğunu düşünüyorum. Gençsiniz, hedefleriniz var ve bu hedeflere ulaşabilmek için fırsatlarınız var. Dolayısıyla ben bunların her birini başaracağınıza canı gönülden inanıyorum. Pek çok vilayetten daha iyi ticaret yapılan bir şehir burası. İşsizliğin eksi derecelerde olduğu bir şehir. İnegöl’ün en önemli yönü de içerisindeki insan gücü. 81 vilayetin tamamından insan yaşıyor burada. Her gelen de bu şehre bir değer katmış. Atölye kurmuş, üretim yapmış, çalışmış, tesis kurmuş… Bir şekilde değer üretmiş. Burada fırsatlar var, imkanlar var. Bu fırsatlar da hiç bitmeyecek, hep var olacak. Ancak fırsatlar sadece onu görebilenler için var” dedi.