Kamyondan atladı yaralandı

İnegöl-Tahtaköprü yolu üzerinde meydana gelen kazada yoldan çıkan tomruk yüklü Kamyondan atlayan yolcu ağır yaralandı.

Kaza İnegöl-Tahtaköprü yolu üzerinde meydana geldi.

Ormanlık alandan yüklenen tomrukları İnegöl'e götürmek üzere yola çıkan sürücü Ş.G.(59) yönetimindeki 54 EG 898 plakalı Kamyon, Gündüzlü Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araçtaki yolcu Yılmaz Y.(60), aracının devrileceğini düşünerek aracın kapısını açıp atladı. Kamyon 50 metre ilerleyerek tarlada durdu. Kamyondan atlayan Yılmaz Y. Ağır yaralandı. Kamyonun sürücüsü, şans eseri yaralanmadı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.