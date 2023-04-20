Ramazan Bayramı’na ilişkin kutlama mesajı yayınlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, deprem felaketinin ardından buruk bir bayram yaşandığını, ancak ülkece gösterilen birlik ve beraberlik örneğinin yeni bayramlar için umut ışığı olduğunu ifade etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ramazan Bayramı’na ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayının daha geride kaldığını ifade eden Başkan Taban, bu yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını dile getirdi. Başkan Taban, bu süreçte ortaya konulan birlik ve beraberlik örneğinin ise gelecek adına umut verdiğini kaydetti.

“AKLIMIZ VE KALBİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE”

Başkan Alper Taban, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Bizleri küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. Ancak bu yıl buruk bir bayram kutluyoruz. Aklımız ve kalbimiz, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin büyük bir yıkıma uğrattığı deprem bölgesinde. On binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, yüz bini aşkın vatandaşımızın yaralandığı, 11 vilayetimizin ciddi hasarlar aldığı depremin üzerinden yaklaşık 2 buçuk ay geçti. İlk andan itibaren devletimiz ve milletimiz örnek bir dayanışma örneği ortaya koyarak depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. Yaraları sarmak için 85 milyon tek yürek oldu. Yerel yönetimler adına biz de üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek üzere ilk andan itibaren tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz. Bir daha böyle acılar yaşanmamasını ümit ederek bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum.”

“KAN VE GÖZ YAŞININ DİNMESİ EN BÜYÜK DUAMIZ”

“Bir yandan ülkemizde deprem acısını yaşarken, bir yandan da dünyanın dört bir yanında şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında olan, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, hepimizin kalplerini hüzünlendiriyor. Başta Filistin olmak üzere, Müslüman coğrafyalardaki kan ve göz yaşının son bulması en büyük duamız.”

“Tüm bu yaşananlara rağmen, geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde Rabbimden hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da artmasına vesile olan, Müslümanların tek yürek olarak kutladığı Ramazan Bayramının bizlere yansıttığı güzel duyguların gönlümüzü sarması en büyük temennimiz. İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olacağına yürekten inandığımız Ramazan Bayramının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.”

“TÜM İLÇE HALKIMIZIN BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM”

“Ramazan Bayramının bizler için ayrı bir yeri var. Çünkü Ramazan Bayramı, her gün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, tutulan bir aylık orucun toplu bir iftar sevincini ifade ediyor. Ayrıca Ramazan’ın manevi ikliminin bir yansıması olan Ramazan Bayramı boyunca her zamanki gibi büyüklerimizi ziyaret edelim, varsa küskünleri barıştıralım, küçükleri sevindirip ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm ilçe halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde, tüm sevdiklerimiz ile birlikte nice bayramlar geçirmeyi cenabı Allahtan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE DAVET

“Bu vesileyle, Bayramın birinci günü olan 21 Nisan Cuma saat 11.00’da İnegöl Belediye binamız önünde gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programımıza tüm ilçe halkımızı davet ediyorum.”

MURAT ERDOĞAN