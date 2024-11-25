Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, ilçenin tarımsal kalkınması için önemli bir adım olan Orhaneli Sulaması Yenileme Projesi’nin Devlet Su İşleri (DSİ) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından 24 Aralık 2024’te ihalesinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Gerçekleştirilecek proje ile 7 bin 780 dekar tarım arazisi modern kapalı sistem basınçlı sulama ile buluşacak.

Başkan Tayır, bu projeyle birlikte Orhaneli’nin tarımsal üretim potansiyelinin daha da artacağını ifade etti. Modern sulama sistemi sayesinde çiftçilerin emeğinin karşılığını alacağını ve su tasarrufu sağlanarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulacağını belirtti.

Projeye destek veren tüm yetkililere teşekkür eden Başkan Tayır, “Bu büyük projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten ile DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz’e ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Orhaneli’nin tarımsal kalkınmasına olan bu katkı, çiftçilerimizin alın terini güçlendirecek, ilçemize değer katacaktır” dedi.

Başkan Tayır, projenin tamamlanmasının ardından Orhaneli’nin tarımsal üretimde daha güçlü bir konuma geleceğini ve bunun hem çiftçilere hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Orhaneli’mize ve Bursa’mıza hayırlı olsun. Tarımda güçlü Orhaneli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.