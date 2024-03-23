Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mustafa Tutuk, Rezerv Konut Projesi’yle 1999 Marmara Depremi öncesinde yapılan yaklaşık 2 bin 500 binanın kentsel dönüşümünü gerçekleştireceklerini söyledi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından kente görev yapan basın mensuplarına yönelik iftar düzenlendi. Yalova Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen iftar sonrasında AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Tutuk, Yalova’da en öncelikli projelerinin kentsel dönüşüm olduğunu dile getirdi. Kentsel dönüşümün bir an öne hayata geçirilmesi için Rezerv Konut Projesi’nin öneminde dikkati çeken Tutuk, şöyle konuştu:

“Rezerv konut 10 yılda yapılacak kentsel dönüşümü 3 yılda yapmamızı sağlayacak. Düşünün 500 daire yapacağız ve şehirde vatandaşlarımıza diyeceğiz ki, isterseniz eski dairenizi verin buradan size yeni daire verelim. Bir anda 500 daireyi kentsel dönüşüme sokmuş olacağız. Gerekirse apartman apartman vereceğiz. Takas yöntemleri kullanacağız. Veyahut bir site kentsel dönüşüme girecek, 100 daire kiralık yer bulamıyor. Diyeceğiz ki gelin size 100 daire burada, 2 yıl kiralayalım düşük fiyatla. Siz de 2 yıl içinde kentsel dönüşümüzü planlayın.”

Kentsel dönüşümde hedef 2 bin 500 bina

Tutuk, vatandaşların cebinden en az miktarda para çıkacak şekilde kentsel dönüşümü yapmayı da hedeflediklerini söyledi. Tutuk, kentte birkaç sitede vatandaşlar ceplerinden hiç para çıkmadan kentsel dönüşümü yaptıklarını belirterek, “Tek amacımız, gayemiz bizim 2 bin 500 civarı depremden önce yapılmış apartman var Yalova’mızda. Biz bütün çalışmalarımızı sokak, ada, mahalle bazlı tamamladık. Kaç bina hangi yılda yapılmış, hangisi depreme dayanıksız kalem kalem biliyoruz. Tek gayemiz önümüzdeki 5 yıl içinde maksimum seviyede şehrimizi eski yapılardan kurtarıp yeni yapılarda depreme hazır tutmak” açıklamasında bulundu.

Hastane depreme dayanıklı

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin girişindeki yolla ilgili açıklamalarda da bulunan Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mustafa Tutuk, “Tüm hemşehrilerimiz rahat olsun. Hastanemiz depreme dayanıklı, sıfır bina, izolatörlü. Sadece hastanenin giriş yolunda 9 metrelik karayollarının yaptığı duvarın önündeki dolguda oturma oldu. Karayolları fore kazıklara başlıyor. Emniyet binasının önündeki fore kazıklar, hastanenin girişinden devam edip karşı yamaca kadar saplanacak. Öndeki 15 metrelik yol 20 metreye genişleyecek ve fore kazıklar üzerinde olacak. Oturma durdu sayılır. Gerekirse belediyemiz, gerekirse karayolları yapar ve bir daha da öyle bir şey söz konusu olmaz” ifadesini kullandı.

Tutuk, seçimin hemen ardından ilk keseceği kurdelenin Millet Bahçesi olduğunu söyledi. Tutuk, buraya birkaç spor tesisi de ekleyerek yaşayan bir millet bahçesini hayata geçireceklerini ifade etti.

Yalovaspor’da hedef 3. Lig

Yalova Belediyespor bünyesine aşınan Yalovaspor’u da en geç 2 yılda profesyonel lige çıkarmayı hedeflediğini anlatan Tutuk, “Gayemiz Yalovaspor’umuz 3. Lig’e çıksın. Süper amatörde kaldık. Önümüzdeki yıl BAL’a çıkacağız. BAL’dan bir yılda 3. Lige çıkmayı hedefliyoruz. Bir yılda çıkacağıma inanıyorum. Oldu ki 2 yılda çıktık diyelim. 3. Lig’den de Yalova Belediyesinin bünyesinde olduğu sürece, 3. Lig’den Yalovaspor bir daha düşmez. Ben varken düşürmem. Bunu bütün taraftarlara müjdeliyorum” dedi.

"Seçimlerden 10 belediyeyle çıkarız"

İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova’da yaptırdıkları anketlerde geride oldukları hiçbir ilçenin olmadığını belirterek, “4 ilçemizde 5 puan ve üstü bazı farklar gözüküyor. 2 ilçemizde de birinde 1.90, birinde de 2.02 üste gözüküyoruz. Yani, en düşük olduğumuz iki ilçede bile ortalama 1,5-2 puan üste gözüküyoruz. 2014’te 9 belediye aldık. Sonra 2019’da 5 belediyeye düştük. 4 ilçe belediyesi bir belde alabildik. Bu dönem hedefimiz toplamda 10-11 belediye alabilmek. Şu anki veriler de bunu gösteriyor. İnşallah son günlerde çok büyük sıkıntılar olmazsa inşallah seçimlerden 10 civarında çıkarız diye düşünüyorum” dedi.