On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in İnegöl’de dolu dolu yaşanması adına ilk günden itibaren bir yandan iftar ve teravih programları bir yandan ramazanın ruhunu yaşatan eğlenceler düzenleyen İnegöl Belediyesi, ramazan boyunca 13 gece 13 farklı camide ilçe halkını tanınmış hafızlarla buluşturdu. Teravih programlarının finali ise bu akşam Kadir Gecesi özel programıyla yapılacak.

3 HAFIZ İNEGÖLLÜLERLE BULUŞACAK

İnegöl Belediyesi, Kadir Gecesi’nin manevi iklimini ilçe halkıyla birlikte yaşamak amacıyla özel bir program düzenliyor. OSB Camii’nde gerçekleştirilecek programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahi ve kasidelerle geceye anlam katılacak. Program kapsamında; Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle vatandaşlarla buluşacak. Teravih namazı öncesinde gerçekleştirilecek tilavet, ilahi ve kasidelerle Kadir Gecesi’nin manevi atmosferi camiyi dolduran vatandaşlara yaşatılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Teravih namazının ardından ise vatandaşlara ikramlar yapılacak. İlçe halkının yoğun katılımının beklendiği programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesi amaçlanıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kadir Gecesi’nin İslam alemi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek tüm vatandaşları programa davet etti. Başkan Taban, “Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede hemşerilerimizle aynı çatı altında buluşmak istiyoruz. Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve teravih namazıyla manevi bir atmosfer yaşayacağımız programımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.