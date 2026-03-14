İstanbul Büyükçekmece'de, aralarında paralimpik 5 sporcunun da olduğu 50 bisikletçi, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü için bu yıl 12'inci kez, Büyükçekmece'de Çanakkale'ye pedal çevirdi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 12'nci kez organize edilen, Çanakkale Zaferi'nin anma etkinlikleri kapsamında 50 sporcu Büyükçekmece'den Çanakkale'ye pedal çevirmeye başladı. Aralarında 5 paralimpik bisikletçinin de bulunduğu anma programı etkinliği kapsamında bir araya gelen sporcuların iki gün sonra Çanakkale'ye varmaları bekleniyor. Etkinlik, sporcuların saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuması ile başladı.

Programa özel yapım bisikletiyle katılan bedensel engelli 28 yaşındaki sporcu Dilara Başaran, '1 buçuk yıldır lisanslı sürücüyüm. Büyükçekmece Belediyesi etkinliğinde yer verdikleri ve teşvik ettikleri için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelir. Bu sporu bilmeden önce tekerlekli sandalyedeyken bir şeyleri başarabileceğimi asla düşünmüyordum. Ne zaman ki bu bisikletin üstüne oturdum sürmeye başladım, o zamandan bu yana mümkün olamayacak şeylerin mümkün olacağına inandım. O yüzden çok mutluyum. Bu yüzden bütün engelli arkadaşların bisiklete başlamasını tavsiye ediyorum. İtalya'da yapılıyor bu bisikletim. Türkiye'de henüz bu bisikletin yapımı yok. Ama ilerleyen süreçlerden bisikletin üretileceğine de inanıyorum. Çünkü çok iyi bisiklet markalarımız var. Yaklaşık 310 kilometrelik yolumuz var yavaş yavaş gideceğiz' dedi.

Programında başlangıcını yapan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, 'Çok anlamlı bir günde bir aradayız. Çanakkale Zaferimizin 111'inci yılını kutluyoruz. 5 paralimpik sporcumuzun da dahil olduğu bu etkinlikte her yıl olduğu gibi 12 yıldan sürdürdüğümüz Çanakkale bisiklet turumuzda bu sabah 18 Mart anıtının önündeyiz. Bizim için çok anlamlı bir etkinlik bu etkinliğin başından beri destek veren belediye başkanımız Dr. Hasan Akgün'e teşekkür ediyoruz. 320 kilometre pedal çevirecek olan sporcularımıza bu anlamlı güne katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Özgürlüğümüzün temeli 18 Mart, bizleri biz yapan ülkemizde özgürce yaşamamızı sağlayan bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimiz olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyoruz' diye konuştu.

Paralimpik sporculardan Abdulkadir Özoğlu, ' Çok güzel bir organizasyon, orada şehitlerimizin anısına bulunmak buradan oraya pedallamak çok güzel. O duygu anlatılmaz yaşanılır. Herkesin orada olması gerekiyor. Normal insanlardan biraz fazla efor sarf etmem gerekiyor. Tek bacakla sürmem gerçekten zor ama bu zor olsa da bahaneleri geride bırakıp bir şeyler için çabalamak gerekiyor' şeklinde konuştu.