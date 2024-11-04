Depremin üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen Kahramanmaraş'taki sağlık altyapısının hala yetersiz olduğunu ve vatandaşların büyük mağduriyetler yaşadığını dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, devletin sağlık alanında çözüm üretmek yerine vatandaşı özel hastanelere mahkum ettiğini vurguladı.KAHRAMANMARAŞ(İGFA)- Depremin ardından Kahramanmaraş'ta tam teşekküllü bir hastanenin hala hizmet vermediğine dikkat çeken Ateş, “Bir buçuk yılı aşkın süredir Kahramanmaraş’ta tek bir devlet hastanesi bile tam kapasiteyle hizmet veremiyor. Sadece üniversite hastanesi var, o da son derece yetersiz. 600 binden fazla nüfuslu bir şehirde tam teşekküllü bir devlet hastanesi olmaması büyük bir utanç” dedi.

FAY HATTINA HASTANE YAPMAK AKIL TUTULMASIDIR

Deprem öncesinde yapılan uyarılara rağmen fay hattının üzerine devlet hastanesi kurulmasının büyük bir hata olduğunu belirten Ateş, “Depremden hemen önce defalarca uyarmamıza rağmen fay hattı üzerine devlet hastanesi inşa ettiler. Deprem sırasında bu hastane devre dışı kaldı ve yoğun bakımda olan tüm hastalar hayatını kaybetti. Bu büyük bir ihmalkârlıktır ve kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ ÖZEL HASTANELERE MECBUR EDİLİYOR

Kahramanmaraş’taki devlet hastanelerinin yetersizliği ve hekim açığı nedeniyle vatandaşların başka illere gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Ateş, “Devletin veremediği sağlık hizmetini özel hastaneler sağlamaya çalışıyor, ancak özel hastanelerde fiyatlar ateş pahası. Vatandaş mecburen özel hastanelere yönlendirilerek sağlık hizmeti alması zorlaştırılıyor” dedi.

Ateş, şehirdeki hastanelerde ciddi anlamda hekim açığı olduğunu ve bu nedenle vatandaşların sağlık hizmetine erişimde büyük zorluklar yaşadığını belirtti: “Emar randevusu almak isteyen bir vatandaşın randevusu kasım ayına veriliyor. Acil müdahale gerektiren bir hastanın bu kadar beklemesi mümkün değil. İnsanlar Adana, Gaziantep ve Kayseri gibi illere gitmek zorunda kalıyor. Bu, Kahramanmaraş’ta sağlık hizmetlerinin nasıl keşmekeş bir durumda olduğunu açıkça gösteriyor.”

SAĞLIKTA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, sağlık sistemindeki bu olumsuz tablonun bir an önce düzeltilmesi ve vatandaşların insanca sağlık hizmetine erişebilmesi gerektiğini belirterek, yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu. Ateş, “Kahramanmaraş’ın sağlıkta yaşadığı bu kriz, yönetim eksikliğinin ve planlama hatalarının sonucudur. Vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmesine izin verilmemeli, derhal kapsamlı bir sağlık reformu yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.