Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre, altın türlerinin tamamında satış fiyatlarında gerileme dikkat çekti.

Gram altın, 5.953 TL satış fiyatıyla işlem görürken, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,27 oranında değer kaybetti. 22 ayar altının satış fiyatı 5.619 TL seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın 4.358 TL’den satılıyor. Her iki altın türünde de düşüş oranı yüzde 0,25 civarında gerçekleşti.

Kapalıçarşı’da yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın 9.699 TL’den satışa sunulurken, eski çeyrek altının satış fiyatı 9.539 TL olarak kaydedildi. Yarım altın 19.393 TL’den, tam altın ise 38.608 TL’den satılıyor. Bu ürünlerde de gün içi düşüş oranları yüzde 0,20 ile 0,30 arasında değişiyor.