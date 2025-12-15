Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, DEM Parti’nin Anayasa’nın 42 ve 66. maddelerine yönelik tutumunu eleştirerek, anayasadan Türklük unsurunun çıkarılması, anadilde eğitim, “Kuzey Kürdistan” vurgusu ve Türk askerinin Doğu bölgelerinden çekilmesi gibi taleplerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bu tür taleplerin “en hafif tabirle aymazlık” olduğunu dile getiren Bayram, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelik her girişime karşı duracaklarını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Bayram, devletin ortaya koyduğu iyi niyetin suistimal edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürecin başında yaptığı, “Ya silahlarınızı gömersiniz ya da silahlarınızla gömülürsünüz” sözlerini hatırlatan Bayram, bu mesajın önemine dikkat çekti.

Toplumsal kardeşlik, huzur ve barışın artık bir seçenek değil zorunluluk haline geldiğini ifade eden Bayram, bu hedeflerin önünde hiçbir engelin duramayacağını söyledi. MHP olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, içeride ve bölgede güçlü bir Türkiye için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek açıklamasını tamamladı.