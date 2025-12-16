Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “yılbaşı indirimleri” ve “yeni yıl fırsatları” adı altında yürütülen kampanyaların yakından takip edildiği, tüketiciyi yanıltıcı tanıtım ve reklamlara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, özellikle indirimli satışlara ilişkin reklamlarda gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulanarak, anlam karışıklığına yol açan ya da olduğundan daha büyük bir indirim algısı oluşturan tanıtımlara kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi. Kampanyaların başlangıç ve bitiş tarihlerinin, kapsamının ve varsa stok ya da süre sınırlamalarının açık ve net şekilde belirtilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Bakanlık, “kişiye özel fiyat” veya “avantajlı teklif” gibi algoritmaya dayalı uygulamalarla sunulan kampanyalarda da tüketicinin açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Şartlı satışlarda ise kampanyanın geçerlilik koşullarının eksiksiz şekilde paylaşılması gerektiği belirtildi.

Öte yandan tüketicilere de çağrıda bulunan Ticaret Bakanlığı, alışverişe başlamadan önce gerçek ihtiyaçların belirlenmesi, satıcı firmalar hakkında ön araştırma yapılması ve “en iyi fiyat”, “fırsat ürünü” gibi ifadelerin sorgulanması gerektiğini vurguladı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sitenin güvenliğinin kontrol edilmesi, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan bağlantılara karşı dikkatli olunması ve piyasa değerinin çok altında satılan ürünlerde taklit ihtimalinin göz önünde bulundurulması istendi.

Bakanlık ayrıca, “1 alana 1 bedava” veya “3 al 2 öde” gibi kampanyalarda avantajların hangi ürünleri kapsadığının ve hangi şartlarda geçerli olduğunun mutlaka incelenmesi gerektiğini hatırlattı. Tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetleri ise Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na başvurarak iletebilecekleri belirtildi.