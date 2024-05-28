İznik Gölünü Koruma Birliği meclisinde konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Göl çevresi tarım bölgesi olduğu unutulmamalıdır. Vahşi sulama ve ilaçlama çalışmalarında çok dikkatli olunmalı" dedi.

İznik Gölünü Koruma Birliği başkanlık seçiminde, gizli oylamada birlik birinci başkan vekilliğine İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, birlik ikinci Başkan Vekilliğine Ahmet Alperen Aydın, asil Kâtip üyeliğine Fatma Zehra Höcük Sürücü ve Hayati Peker, yedek Kâtip üyeliğine Zeliha Peşte ve Mustafa Koçlu, birlik encümen üyeliğine Adnan Atilla ve Fevzi Yılmaz getirilirken, plan ve bütçe komisyonu üyeliğine Abdürrahim Akçay, Süleyman Turan, Kemal Erdağı, Saim Yeşil ve Savaş Kazanasmaz’ın getirilmesi kararlaştırıldı.

İkinci birleşimde 2023 mali yılı kesin hesabı, plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Son gündem maddesi olarak 2023 yılı faaliyet raporu ele alındı. Bu madde de 1. Meclis Başkan Vekili, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta Başkanlığında görüşülüp, meclis üyelerinin oy birliği ile onaylandı.

Hem İznik, hem de Orhangazi için önemli olan İznik Gölü’nün korunması gerektiğini belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Göl çevresinin tarım bölgesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Vahşi sulama ve ilaçlama çalışmalarında çok dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

İznik Gölünü Koruma Birliği Meclis toplantısı, gölün korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik önemli kararların alındığı bir platform olarak öne çıktı. Toplantıda alınan kararlar, gölün ekolojik dengesinin korunması ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor.