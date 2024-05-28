Burdur'da geçirdiği kaza sonucu sözlüsü ve kayınçosuyla birlikte hayatını kaybeden İnegöllü infaz koruma memuru Metehan Aydın, İnegöl'de toprağa verildi.



Metehan Aydın ile Esra Kartal’ın yapılacak nişan töreni için alışverişten döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza dün saat 19.00 da Burdur'da meydana geldi.



Burdur'dan Suludere köyüne giden İnegöllü sürücü Metehan Aydın yönetimindeki 32 E 2805 plakalı otomobil, Kuş Gözlem Evi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak karşı yöne geçen otomobil, Ali Çelik (39) yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç devrildi. Kaza sonucu İnegöllü otomobil sürücüsü Metehan Aydın ile araçta bulunan sözlüsü Esra Kartal ve kardeşi Mert Kartal olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Ali Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Adem İpek (28) ise yaralandı.



İNEGÖL'DE DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden sürücü Metehan Aydın'ın cenazesi İnegöl'e gönderildi. Gencin cenazesi İnegöl Yeni Mahalle camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında toprağa verildi.