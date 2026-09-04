Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Tarihi Belediye Binası’nda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleriyle bir araya geldi.

Zabıta Teşkilatı’nın 200’üncü kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası’nı kutlayan Biba, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tüm zabıta personeline hitap eden Başkan Vekili Biba, “İşinizin zorluğunun farkındayım. Vatandaşa hizmet etmenin, keyifli yanları olduğu kadar zorlukları da var. Biz yeter ki sahada hakkaniyetli, vicdanlı ve adil olalım. Yaptığımız uygulamalarda buna kesinlikle dikkat edelim. Bizim ikili ilişkiler ve diyaloglarla kimsenin yaptığı bir şeyi görmezden gelmemiz mümkün değil. Ahmet’e ne uyguluyorsak, Mehmet’e aynısını uygulayacağız. Ayşe’ye ne uyguluyorsak, Fatma’ya aynısını uygulayacağız. Kimsenin nüfuzu bizi ilgilendirmiyor. Siz işinizi yapmakla mükellefsiniz. Biz de bu manada sizin, işinizi yaptığınız konuda arkanızdaki savunucu da koruyucu da oluruz. Bundan emin olabilirsiniz” dedi.

ZABITA EKİPLERİ KORTEJ DÜZENLEDİ

Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerinin katıldığı program, araç kortejiyle başladı. Sirenler eşliğinde Hanlar Bölgesi’nden hareket eden zabıta araçları, kent merkezinden geçerek köklü Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş gururunu Bursa sokaklarına taşıdı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU

Kortejin ardından Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin zabıta müdür ve personelinin katıldığı törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Program, Tayyare Kültür Merkezi’nde hazırlanan ‘Bursa’nın Zabıtası’ başlıklı fotoğraf sergisiyle devam etti. Zabıta teşkilatının dünden bugüne şehirdeki çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, katılımcılardan tam not aldı.

EMEKLİ PERSONELLERE PLAKET VERİLDİ

Etkinlikler, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde zabıta emeklileri için düzenlenen programla devam etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’yı temsilen Başkan Vekili Numan Çakır, 2026 yılı içerisinde emekli olan ve emekliye ayrılacak zabıta personeline hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.