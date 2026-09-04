İnegöl’ün altyapı, ulaşım ve su gibi kronikleşen sorunlarının devam ettiğini savunan Baykan, belediyenin kaynak kullanımında önceliklerin doğru belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İnegöl Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısında, belediye envanterindeki bir hizmet aracının AFAD aracılığıyla Suriye hükümetine verilmek üzere hibe edilmesi konusu görüşülmüş ve karar oy çokluğuyla kabul edilmişti. Oylamada Yeniden Refah Partisi Grubu ret oyu kullanırken, AK Parti, MHP ve Yeni Parti grupları kabul yönünde oy kullanmıştı.

Toplantının ardından Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi İlhan Baykan, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Baykan, meclis toplantısında yaşanan tartışmaların ardından partisinin yaklaşımını kamuoyuyla paylaşırken, İnegöl’ün yerel sorunlarının öncelikli olması gerektiğini savundu.

Baykan, açıklamasında İnegöl’deki altyapı, su ve ulaşım sorunlarına dikkat çekerken, belediye kaynaklarının kullanımına ilişkin eleştirilerini de kamuoyuna sundu.

İlhan Baykan’ın açıklaması şu şekilde:

"Eylül ayı İnegöl Belediyesi Meclis toplantısında, belediyemiz envanterindeki bir hizmet aracının sınır ötesine hibe edilmesi hususunda, Yeniden Refah Partisi Grubu adına ortaya koyduğumuz gerçekçi ve milli duruş, ne yazık ki AK Parti Grubu tarafından sığ bir siyasi polemiğe malzeme yapılmak istenmiştir.

Meclis kürsüsünden sıcağı sıcağına cevap vermeyişimizin sebebi; belediye meclisimizin vaktini kişisel tartışmalarla meşgul etmemek, konunun siyasi polemiklere çekilerek suistimal edilmesine fırsat vermemek ve aziz İnegöl kamuoyuna çok daha yapıcı, detaylı bir açıklama sunma arzumuzdur. Bizler meclis adabına ve İnegöl halkının bizden beklediği ciddiyete yakışır bir duruş sergilemeyi her şeyin üstünde tutuyoruz.

"İnegöl’ün Kronikleşen Sorunlarını Konuşmak İçin Bir Fırsat"

AK Parti sözcüsü, mecliste yaptığı konuşmada, bizlere İnegöl’ün yıllardır biriken ve adeta kronikleşen yaralarını yeniden gündeme getirme fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz.

2004 yılından bu yana, 22 yıla yakın bir süredir İnegöl’ü tek başına yöneten anlayış, ne yazık ki en temel belediyecilik hizmetlerinde dahi halkımızın beklentilerini tam anlamıyla karşılayamamış, temel altyapı sorunlarını nihayete erdirememiştir.

Bugün İnegöl’ümüzü dışarıdan objektif bir gözle değerlendirdiğimizde karşılaştığımız tablo, üzülerek ifade etmeliyiz ki adeta trajikomik bir duruma dönüşmüştür.

"Bulmacalarda Sorulsa Cevabı İnegöl Olur!"

İnegöl’de kronikleşen onlarca sorun artık o kadar olağanlaştı ki, bulmacalarda sorulsa cevabı İnegöl olarak karşılık bulacak.

· Doğal su kaynaklarının merkezinde yer almasına rağmen su içinde susuzluk çeken,

· Sanayisi ve ekonomisiyle devleşirken yollarındaki çukurlarla gündeme gelen,

· Aniden bastıran her yağışta caddeleri göle dönen bir ilçe tablosuyla karşı karşıyayız.

"Biz Yardıma Değil, Önceliklerin Şaşmasına Karşıyız"

Bir taraftan kendi bakanlıklarımızdan, üst kurumlardan araç veya hibe desteği alan belediyemizin, diğer taraftan kendi sınır ötesindeki başka yönetimlere araç hibe etmesi derin bir planlama ve vizyon çelişkisidir.

Bizler insani yardımlara ya da dayanışmaya karşı değiliz; bizim itirazımız önceliklerin şaşmasınadır. Biz o hizmet aracını sadece Suriye’ye çok görmüyoruz; biz o aracın kullanım hakkını, henüz mahallesindeki altyapı eksikliği giderilmemiş, temiz suya kesintisiz erişmekte çile çeken, çukurlu yollarda aracı eskiyen… İnegöllü hemşerilerimizin bir hakkı olarak görüyoruz. Kendi evimizin içi fedakarlık beklerken, dışarıya kaynak aktarmak ne yazık ki yerel yönetim basiretsizliğidir.

Siyaset Oy Uğruna Değil, Millet Uğruna Yapılır

İnegöl halkının helal vergileriyle alınan kamu malına ve hakkına sahip çıkmamızı "oy devşirme gayreti" olarak nitelemek, yapıcı muhalefet anlayışımızı anlamamaktır. Yeniden Refah Partisi olarak bizim gayretimiz; popülist yaklaşımlarla oy toplamak değil, Milli Görüş’ün adil, şeffaf ve insanı merkeze alan belediyecilik ahlakını savunmaktır.

Bu yapıcı eleştirilerimizi kamuoyunun takdirine sunuyor; İnegöl halkının menfaatlerini, parasını ve hakkını her platformda, nezaket sınırları içinde ama kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi aziz kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz."