Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinin ve ticari meta haline getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek "panel" adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığının tespit edildiğini aktardı.

Yapılan incelemelerde söz konusu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı belirlendi. Bazı hukuk bürolarının ise herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşarak, "borcunuz yasal takibe düştü", "uzlaşma sürecini kaçırdınız", "hakkınızda haciz işlemi başlatıldı" şeklindeki gerçeğe aykırı ifadelerle vatandaşları mağdur ettiği kaydedildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kurduğu, işlettiği ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldığı ve 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı belirtildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verildiği, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gürlek, paylaşımında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.