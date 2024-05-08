Çiftlikköy Belediye Meclisi’nin mayıs ayı oturumunda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurulması karara bağlanırken Belediye Başkanı Adil Yele sosyal belediyeciliğe önem vereceklerini söyledi.

Adil Yele, başkanlığında toplanan Çiftlikköy Belediye Meclisi, Mayıs ayı oturumunda 5 gündem maddesi ve 1 ek gündem maddesini karara bağladı. Oturum başlangıcında bazı müdürlüklerde yapılan görev değişiklikleri hakkında bilgi veren Başkan Yele, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü olarak Deniz Civelek’in, Park ve Bahçeler Müdürü olarak Ali Kaplan’ın, İmar ve Şehircilik Müdürü olarak Rahmi Soyaslan’ın, Zabıta Müdürü olarak Murat Erdoğan’ın, Temizlik İşleri Müdürü olarak Ali Çarık’ın, Su Birim Şefi olarak Ercenk Kaan İşteben’in görev yapacağını açıkladı. Meclis oturumlarının canlı yayınlanması talebiyle ilgili olarak ise Başkan Yele, bu konuda bir çalışmanın yapıldığını ve önümüzdeki meclislerde canlı yayın gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Gündemin diğer maddesinde Yalova Makine OSB Müteşebbis Heyeti üye seçimi yapıldı. Adil Yele asil, Ertan Kubilay İleri yedek üye olarak seçildi. Görüşülen bir başka gündem maddesinde 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı konusu detaylı değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Zabıta Müdürlüğü’ne gelen vatandaş talepleri ise incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kuruldu

Ek gündem olarak görüşülen kadro ihdas ve iptal maddesinde, hizmetlerin daha hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Yapı ve Kontrol Müdürlüğü kadrosu iptal edilerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine alınması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de Kültür İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak ikiye ayrıldı. Başkan Yele konuyla ilgili olarak, “Çiftlikköy’de artık 55 bin kişi yaşıyor. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin ön plana çıkması gerekiyor. Sosyal hizmetler müdürlüğümüz yok, bu arkadaşlar Kültür Müdürlüğü altında hizmet yapıyor. O yüzden Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kuruyoruz. Sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak için önemli bir hamle” dedi.

Bir diğer maddede de Başkan Yele’ye belediyeye ait bazı mülklerin inşaat yetkisi ile kat karşılığı veya satış yetkisi verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.