Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye’deki 11 okulda yapımı tamamlanan kütüphanelerin toplu açılışını Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleştirdi.

Ümraniye’de bulunan 11 okulda yapımı tamamlanan kütüphanelerin açılışını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından, Atatürk Ortaokulu’nda yapıldı. Açılış törenine, Başkan İsmet Yıldırım’ın yanı sıra Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Zekai Mehmet Tuğtan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Başkan İsmet Yıldırım, “Sosyal sorumluluk projesinin açılışı için sizlerle birlikteyiz. Bugün çok güzel bir hizmeti sizlerin huzurunda açıyoruz. Katkılarından dolayı başta Anadolu Sigortamızın Genel Müdürü Mehmet Bey olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Nice böyle sosyal sorumluluk projelerini açmaya devam edeceğiz. Ümraniye’mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

İlçe genelinde okullarda yapılan 11 adet kütüphanenin listesi şu şekilde, Selçuk Ecza 50.yıl Ortaokulu, Çayırönü İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu, Mebruke Salih Koçak Ortaokulu, Yasemin Tekin İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Zehra Asım Ülker Anadolu Lisesi, Şehit Köksal Karmil Ortaokulu, Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ahmet Onay Ortaokulu.