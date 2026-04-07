Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, imar planına aykırı şekilde inşa edilen ve yasal süreçleri tamamlanan yapılara yıkım işlemi uyguladı.

Yıkım çalışması kapsamında ilk olarak, Demirci Mahallesi’nde tespit edilen 192 metrekarelik iki katlı ofis binasına müdahale edildi. Ardından aynı mahallede faaliyet gösteren bin 550 metrekarelik kaçak fabrika kullanılamaz hale getirdi. Ekipler son olarak Alaaddinbey Mahallesi’nde tespit edilen 250 metrekarelik iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.