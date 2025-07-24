Yıldırım'da gökyüzünde görülen kül parçaları, vatandaşlar arasında ilçede bir yangın çıktığı yönünde yanlış anlaşılmalara yol açtı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede herhangi bir yangın olmadığını belirterek vatandaşları sakin olmaya davet etti. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, cam ve kapıların kapalı tutulması, açık alanlarda yanıcı madde bulundurulmaması, solunum hassasiyeti olanların maske takmadan dışarı çıkmaması, ormanlık alanlara yaklaşılmaması gerektiği ifade edildi. Ayrıca şüpheli durumlarda 112 acil ekiplerinin aranması, küllere karşı su kaynaklarının korunması ve araçların, itfaiye araçlarının geçişini engellemeyecek şekilde park edilmesi istendi. Başkan Yılmaz, gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber merkezi