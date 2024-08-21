Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, basın mensupları ile bir araya gelerek Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşanan su sorunu ve altyapı sorunlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

BASKİ Genel Müdürlüğü Binası’nda basın mensupları ile bir araya gelen Genel Müdür Erdoğan Öztürk, Balıkesir’in altyapı konusunda en sorunlu bölgenin Ayvalık ilçesi olduğunu belirtti. Öztürk, Ayvalık ilçesinin 60 yıllık bir altyapı hattına da sahip olduğuna değinerek bu sorunun kalıcı olarak çözümü için çalışma yaptıklarını belirtti. Basın açıklamasına şu ifadelerle başlayan Genel Müdür Erdoğan Öztürk, “Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında altyapı sorununun en yoğun olduğu ilçelerden birinin de Ayvalık olduğuna tanık olduk. İlçe altyapısında, üst üste yapılan eklemelerle adeta yamalı bohçaya dönüşmüş, ekonomik ömrünü çoktan tamamlamış ve her gün arızalanması kaçınılmaz olan 60 yıllık hatlarımız olduğunu tespit ettik. Ayvalık ilçesinde içme suyu sıkıntısı yaşanmasının ana sebebi, altyapı yatırımlarının uzun yıllardır ihmal edilmiş olmasıdır. Bilmenizi isterim ki; önceliğimiz mevcut altyapının iyileştirilmesi ve su teminindeki sorunların çözülmesidir. Bu amaçla, göreve geldiğimiz günden itibaren yürüttüğümüz her çalışma, aslında bugün ve gelecekteki su sorununu ortadan kaldırmaya yönelik projelerden ibarettir” diye konuştu.

Büyük projelerin büyük maliyetleri olduğu ve bu konuların çözülmesi için zaman gerektiğine değinen Öztürk, “Son günlerde altyapıda yaşanan sorunlara dair yapılan eleştiriler, aslında ilçemizin yıllardır biriken sorunlarının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, su şebekelerinin modernizasyonu, su kaynaklarının artırılması ve dağıtım sistemlerinin yenilenmesi konusunda çeşitli projeler geliştirdik ve bir kısmını hızlıca uygulamaya başladık. Unutulmamalıdır ki bu tür büyük ölçekli iyileştirme projeleri uygulamak, zaman aldığı gibi ayrıca güçlü mali kaynaklar gerektirmektedir. Ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak halkımızı bilgilendirmek ve şeffaf bir iletişim ağı sağlamak öncelikli hedefimiz” şeklinde ifadelere yer verdi.

Ayvalık ilçesinin mevcut durumunu kısaca özetleyen BASKİ Genel Müdür Erdoğan Öztürk, “Su depolarının durumu; Ayvalık Köpek Çiftliği Bölgesi’ndeki depo, 1960 yılında yapılmış ve 64 yaşındadır. Cunda adasındaki Namık Kemal deposu, 1990 yılında yapılmış ve 34 yaşındadır. Çamlık bölgesindeki depo, 2000 yılında yapılmıştır. 24 yaşındadır. Cennet Tepesindeki küçük depo, 1980 yılında yapılmıştır. 44 yaşındadır Şirinkent’teki depo 1990 yılında yapılmış, 34 yaşındadır. Altınova’da bulunan küçük depo, 1980 yılında yapılmış 44 yaşında ve diğer 2 büyük depo 1995 yılında yapılmış olup 29 yaşındadır. 2016 yılında BASKİ kurulduktan sonra merkeze Cennet Tepesinde yapılan 1 adet depo bulunmaktadır. Suların iletildiği hatların durumu… İçme suyu şebeke hatları ekonomik ömrünü tamamlamış, 30 yaştan başlayıp 60 yaşına kadar geçmişi olan iletim hatlarıdır. Üstelik bu hatlar bir bütün parça halinde değil, yıllara sarih parça parça ve sürekli yama yapılarak hatta çoğu yerde basınç ve cinsleri farklı eklemlenerek yapılan isale hatlarıdır. Bu kadar eski ve harap hatlardan kaynaklı su kayıpları nedeniyle maalesef kayıp-kaçak oranı çok yükselmiş, yüzde 60-70 seviyelerine çıkmıştır. Bir başka sorun ise uzun süredir hizmet gelmeyen bu ilçedeki vatandaşlarımızın, su kesintisine karşı haklı olarak kendi tedbirlerini almış olmalarından kaynaklıdır. Bina ya da siteye ait su depolarında önce su haznelerine su çekildiğinden diğer bölgelerde sorun daha da büyümekte, basınç ve su yetersizliği şikâyetleri artmaktadır. Sonuç olarak maalesef sorunlar kronik hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

Açıklamalarına Ayvalık İlçesinde BASKİ Genel Müdürlüğü olarak neler yapacaklarını anlatarak devam eden Erdoğan Öztürk, “Ayvalık için gelecek 35 yıllık nüfus artışına göre hesaplar ve projeler ile işe başladık. Ayvalık’ın su ve atık su sorununu bütüncül bir proje yaklaşımıyla etaplar halinde kökten çözeceğiz. Proje çalışmaları devam eden “Ayvalık içme suyu şebeke projelerinin Hazırlanması İşi” kapsamında, tüm şebeke hatlarını yeniden ele alarak uzun soluklu çözüm noktasına kavuşturacağız. Çözümlemeler ve etütler neticesinde Ayvalık merkez için 618 lt/sn, Alibey (Cunda) adası için 272 lt/sn ve Küçükköy Mahallesi için 410 lt/sn debilerini belirledik” şeklinde konuştu.

Ayrıca Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalara da yer veren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Tüm bunların yanı sıra makine, teçhizat ve personel yetersizliği gibi sorunlara, köklü ve kalıcı çözümler üreterek bölgenin rahat bir nefes alması gerektiğinin farkındayız. Son 4 aylık süreç içerisinde, İçmesuyu ve kanalizasyon hatlarında 2 bin 961 adet arızaya müdahale edildi. 5267 metre içmesuyu hattı yapıldı. 5bin 600 metre kanalizasyon hattı yapıldı. 2041 adet vidanjör ve kanal açma hizmeti sağladık. 5 bin metre kanalizasyon hattı temizliği yapıldı. 14 adet depo temizliği yapıldı. Yaptığımız çalışmalar kapsamında gösterilen anlayış ve sabır için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz” diye konuşarak açıklamalarını noktaladı.