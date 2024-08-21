Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda beklenen 4 madalyayı alamadıklarını belirterek, sergilenen performansın beklentilerin altında kaldığını ifade etti. Basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltıda Paris 2024’ü değerlendiren Eroğlu, "Türk sporu adına bu olimpiyatlar istediğimiz gibi geçmedi. Güreşte ise 2 bronz madalya aldık. Bu başarı küçümsenmemeli, ancak hedeflerimiz daha yüksekti" dedi. Eroğlu, Türk güreşinin olimpiyatlar tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve Türkiye'nin kazandığı 111 madalyanın 66'sının güreş branşından geldiğini hatırlattı.

Eroğlu, özellikle Taha Akgül’ün hakem kararı nedeniyle altın madalyayı kaybettiğini ve Buse Çavuşoğlu’nun bronz madalya kazandığını belirterek, sporculara övgülerde bulundu. "30 yaş üzeri sporcuları motive etmek kolay değil, bu yüzden daha fazlasını bekliyorduk" diye konuşan Eroğlu, Paris'te kazanılan 8 madalyanın %25'inin güreş branşından geldiğini vurguladı.

"2032 ve 2036 Olimpiyatları İçin Hazırlıklar Başlayacak"

Başkan Eroğlu, 2022'den itibaren dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılara imza attıklarını ve bu başarıların beklentileri yükselttiğini söyledi. "Olimpiyat hazırlık süresi en az 4-6 yıl. 2,5 yıllık bir başkan olarak, Paris 2024'te aldığımız 2 bronz madalya bizi mutlu etmedi. Hedefimiz daha fazla altın madalya kazanmaktı. Ancak Asya güreşinin yükselişi ve Avrupa güreşindeki düşüşü göz önünde bulundurarak dersler çıkarmalıyız. 2028 ve 2032 Olimpiyatları için güreşçi havuzumuzu genişleteceğiz" dedi.

"Teknik Adam Sıkıntımız Var"

Türk güreşinde teknik adam yetersizliği yaşandığını ifade eden Eroğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) istediği seviyeye ulaşamadıklarını belirtti. "TOHM'larda bin 500 sporcu bulunuyor, ancak olimpiyatlarda yarışan bir güreşçimiz olmadı. En kaliteli antrenörleri bu merkezlere kazandırmamız gerekiyor. Teknik adam eksikliği en büyük sorunumuz" diyen Eroğlu, yabancı antrenörlerle çalışmayı tekrar değerlendirdiklerini belirtti.

"Minderin Dışına Çıkmadık"

Eroğlu, federasyon olarak göreve geldiklerinde önemli borçlarla karşılaştıklarını ve büyük bir kısmını kapattıklarını dile getirdi. "Hayatım boyunca minderde mücadele ettim, minderin dışına çıkmadan yolumuza devam edeceğiz" ifadeleriyle güreşe olan bağlılığını vurguladı.