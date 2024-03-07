Basur ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Tıpta kullanılan adı “Hemoroid” olup, en ciddi makat hastalıkları arasında gösteriliyor. Cinsiyet fark etmeksizin ama yaştan bağımsız tüm insanlarda görülebilen bir sağlık sorunudur. Kişinin tuvalet alışkanlığı ile yakından alakalı olan ve uzun süre kabız olan kişilerde, obez ile sık ishal olan kişilerde daha çok rastlanır.

Basur hastalığına karşı alınacak önlemler, doğal çözüm yöntemleri ile korunmak mümkündür. Basur olmasının en sık rastlanan nedeni yeterli lif tüketilmemesidir! Yağlı yiyeceklerin bol olduğu uygunsuz beslenme sonucunda hem iç hem de dış damarlarda iltihap oluşur ya da yanma olur ve bu da ağrılı ve rahatsız edici basurlara yol açar.

İç ve dış basur olarak 2’ye ayrılır. Makat kısmına bakıldığında görülmeyen iç basur, görülen ise dış basur olarak tanımlanmaktadır. 4 Farklı seviyeden oluşan hastalık ilk etapta kanama ile ortaya çıkar.

İç basur ’un tedavi edilmemesi durumunda, ilerleyerek dışkılama esnasında makat dışına çıkmakta ve evresine göre kendisi girmeyerek tromboze basur dediğimiz boğulmuş basur halini almaktadır. Buda hastada ciddi ağrı çekmesine neden olur ve rahatsızlık verir.

Kabızlık Basur Hastalığı Riski içerir!

Basur hastalığına davetiye çıkararak başımızı belaya sokacak kadar sinir bozucu olan hiç şüphesiz kabızlık sorunudur. Kabızlık sonucu dışkılama zorluğu nedeniyle ıkınması gerektiren ve bu ıkınmalar sonucunda bağırsaklarda gevşeme meydana getirmekte ve basur hastalığına “merhaba, hoş gelmedin” dedirtmektedir maalesef.

Basur Genetik Hastalıktır! Basur nasıl geçer?

Evet, ne yazık ki ailesel, genetik bir hastalıktır. Genetik oluşu, ailenin yaşam tarzı ile alakalı olabilmekte ve aile içerisinde tüketilen besinlerin fazla baharatlı ve acıdan oluşmasıyla o aile bireylerinde çok fazla kabızlık sorunu yaşanabilmesini sağlamaktadır. Ama tabiki de anne babanızda basur var diye çocuklarda da olacak anlamına da gelmemelidir.

Basur ağrısına iyi gelen yiyecekler

Bu çok sık rastlanan durumun tedavi edebileceği gibi oluşmasını da önleyecek bazı doğal tedavilere göz atalım birazda ne dersiniz?

Kuru incir

Mango çekirdekleri basurla baş etmek için birebirdir, özellikle de kanamalı basur ile. Çekirdekleri alıp güneşte kurutun, ardından öğütün. Elde ettiğiniz tozun bir kaşığını bal ile karıştırarak bir macun elde edin. En az 6 ay boyunca, her gün, günde 3 kez bu macundan birer çorba kaşığı yiyin. Düzenli uygulama sonucunda etkisini göstereceğini unutmayın!

Zencefil

Hem son derece etkili hem de kolay hazırlanan bir basur tedavisidir. Zencefil kökünden az bir miktar su çıkartın ve bu suyu aynı miktarda limon suyu ile karıştırarak günde 2 veya 3 defa için. Bu tedaviyi uygularken basur sorunu çözülene kadar devam etmeniz gerekmektedir.

Kimyon tohumu

1 çorba kaşığı siyah kimyon tohumu kızartıldıktan sonra yeşil kimyon tohumu ile karıştırıp, karışımı toz haline gelene kadar eziyoruz. Her gün 1 bardak su ile yarım çay kaşığı karışım alınıp, alternatif olarak, eşit miktarda biber ve rezene 300 gram bal ile karıştırılarak kaynatıyoruz.

1 çorba kaşığı kimyon tohumu tozu, kalın hamur bir yapmak için su ile karıştırıyoruz. Basura uygulandıktan sonra yaklaşık 15 dakika bekletilir. Ardından ılık su ile yıkanır. Günde 2 kez de işlemi tekrar edilebilirsiniz.

Ayrıca; kefir, yoğurt, avokado, bezelye, armut, elma, fasulye, dereotu ve enginar basura iyi gelen yiyecekler arasındadır.