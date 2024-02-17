Marmara Denizi İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemide arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ile yaklaşık 500'e yakın personelin çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Bu sabah itibarıyla TCG AKIN Gemisi'nin 3 halatla yer sabitleme çalışmasını tamamladığını ve Deniz Kuvvetleri personelinin bugün gemiye dalışı gerçekleştireceğini belirtti. Arama çalışmaları sürerken acı haber çok geçmeden geldi. 6 Mürettabattan 2'sinin cansız bedeni gemide olduğu tespit edildi.