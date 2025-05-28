BATMAN (İGFA) - Eğitimci kimliği ve profesyonel eğitim koçluğu tecrübesiyle de tanınan Avcı, söyleşi kapsamında öğrencilere motivasyon, hedef belirleme, hayatı anlamlandırma ve LGS süreciyle başa çıkma gibi konularda bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Kendi yaşam öyküsünden örneklerle öğrencileri cesaretlendiren Avcı, Batmanlı ve Sasonlu kimliğini her zaman gururla taşıdığını vurguladı.

Konuşmasında öğrencilere güçlü yönlerini keşfetmeleri gerektiğini ifade eden Avcı, karşılaştıkları zorluklar karşısında asla pes etmemeleri gerektiğini belirtti. Etkinlik boyunca öğrencilerle sıcak ve samimi bir diyalog kuran Avcı, gençlerin sorularını içtenlikle yanıtladı.

Öğrenciler, bu özel buluşmadan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek Avcı’ya teşekkür etti. Okul yönetimi ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade etti.