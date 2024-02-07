Balıkesir Üniversitesi Enerji Yönetimi Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya koordinatörlük çalışmaları ve kamuda enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında brifing verdi.

BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Genel Sekreter Yemliha Yanar ve Genel Sekreter Yardımcısı Enes Bilgon ile Enerji Yöneticisi Halil Sinoplugil’in de yer aldığı bilgilendirme toplantısında, 2023/15 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla kamu binaları için asgari yüzde 30 olan enerji tasarruf hedefine ulaşılmasına dair alınabilecek tedbirler ve Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü’nün gelecek çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Rektör Oğurlu da, üniversite yönetimi olarak enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmaları yakından takip ederek desteklediklerini belirterek, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri dolayısıyla teşekkür ettiği Enerji Yönetimi Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Yıldız ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.