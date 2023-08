Bayırköy Belediyesi tarafından açılan kursa 110 çocuk yüzme öğreniyor.

Bayırköy Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde 5-16 yaş arasındaki 110 çocuğa uzman eğitmenler eşliğinde hijyenik şartlarda yüzme kursu eğitimi veriyor. Kursu ziyaret eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, "Çocuklarımız, bir yandan eğlenirken diğer yandan da yüzme öğreniyor. Bu yıl da onlarca çocuğumuza yüzme öğreteceğiz. Belediyemiz üzerine düşen her türlü hizmeti yapmakla beraber, bir yandan da gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla tanışıp gelişmesini sağlaması için ,her yıl okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor kurslarını düzenlemekteyiz. Bu kurslarda 5-16 yaş arasındaki 110 çocuğumuza, uzman eğitmenler eşliğinde hijyenik şartlarda yüzme kursu eğitimi verilmektedir. Yüzme eğitimleri ile çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunmayı hedeflemekle birlikte tatillerini de verimli ve güvenli bir şekilde eğlenerek geçirmelerini sağlamaktayız. Katılımın yoğun olarak yaşandığı kurslarımızda, çocuklarımıza spor bilincini aşılamak ve onların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak adına spor kurslarımıza her yıl yenilerini ekleyerek devam edeceğiz" dedi.