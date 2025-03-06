İnsansız teknolojilerde ortaklık anlaşması için imzalar atıldı.

İtalya’nın önde gelen savunma ve havacılık şirketi Leonardo ile Türkiye merkezli Baykar, insansız hava sistemleri alanında iş birliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan anlaşma kapsamında iki şirket, insansız hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımına yönelik ortak bir girişim kuracak.

ORTAK GİRİŞİMİN MERKEZİ İTALYA OLACAK

Roma’da gerçekleştirilen basın toplantısında;

Leonardo CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani,

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar,

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

iş birliği anlaşmasını duyurdu. Açıklamada, ortak girişimin merkezinin İtalya olacağı, üretim faaliyetlerinin ise hem İtalya’da hem de Türkiye’de gerçekleştirileceği ifade edildi.

İş birliğinin özellikle Avrupa pazarına yönelik olduğu belirtilirken, insansız hava araçları sektöründe Avrupa’daki pazarın önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Anlaşma kapsamında geliştirilecek sistemlerin, insansız savaş uçakları, silahlı gözetleme ve derin vuruş kapasitesine sahip platformları içereceği bildirildi.

İş birliği kapsamında, Baykar’ın insansız hava platformlarındaki tecrübesi ile Leonardo’nun misyon sistemleri, yük tasarımı ve Avrupa havacılık sertifikasyonundaki uzmanlığının birleştirileceği ifade edildi. Şirketlerin hem Avrupa'da hem de uluslararası pazarda yeni fırsatları birlikte değerlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, insansız sistemler alanında önemli bir adım attıklarını ve bu anlaşmanın özellikle Avrupa’da yeni pazar fırsatları sunduğunu belirtti. Savunma sanayii sektörünün yapay zekâ, altıncı nesil savaş uçakları, siber güvenlik ve uzay gibi alanlarda büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Cingolani, teknolojik iş birliklerinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Leonardo ile gerçekleştirilen bu stratejik iş birliğinin, şirketin küresel teknolojik yetkinliklerini genişletmek adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Bayraktar, Baykar'ın, etik yapay zekâ odaklı teknolojileri Leonardo'nun yapay zekâ teknolojilerindeki mevcut yetenekleri ile bir araya getirerek, insansız hava sistemlerinin geleceğine yön verecek yeni nesil çözümler üreteceğini duyurdu.