Lazer, ışık, havai fişek şovlarının gerçekleşeceği ve konserde Sena Şener, Motive ve Lvbel C5 gibi birçok ünlü isim yer alacak. Konseri düzenleyen ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan, 'Şu anda bir tarih yazılıyor. Travis Scott İstanbul'a geliyor. Los Angeles'ta da Kanye ile birlikte sahne aldılar. İstanbul'da da sahne almalarını heyecanla bekliyoruz. Birlikte söyledikleri 'Father' isimli şarkıyı konserde performe etmelerini bekliyoruz. Kapasitemiz 120 bin kişi olacak bu rakam dünya rekorunun çok üstünde olur. İnşallah bunu başarırız' dedi.

İstanbul Başakşehir Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek Kanye West konserinin bu zamana dek dünyada yapılmış en büyük konser rekorunu kırması bekleniyor. Yoğun ilgi gören konserde konuk sanatçı olarak dünya starı Travis Scott da yer alması bekleniyor. Dev organizasyon için hazırlıkların sürdüğünü belirten ILS VISION Kurucusu Erdem Karahan, konserin yalnızca bir müzik etkinliği değil, uluslararası çapta ses getirecek büyük bir şov olacağını ifade etti. Kanye West'in kızının da konser sırasında sahneye çıkacağını bildiren Karahan, Türkiye'de ve dünyada bugüne kadar düzenlenen en büyük müzik etkinliği olacağını bildirdi. Organizasyon kapsamında sahnede gezegen şeklinde küre yer alırken, lazer, ışık ve havi fişek gibi özel şovlar sergilenecek.

Stadyumun dış alanında, 30 Mayıs Cumartesi saat 13.00 itibariyle festival ve müzik etkinliği başlarken, stadyumun kapı açılış saati 17.00 olacak. Akşam 21.00'da başlayacak olan konser için otopark park yeri satışları ticketofis.com sitesinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca konser için ek metro ve otobüs seferlerinin yapılacağı öğrenildi.

'Türkiye için büyük bir gurur olacağını düşünüyorum'

'Geri sayım başladığını ve Travis Scott İstanbul'a geldiğini söyleyen Karahan, 'Biletler satışa çıktı. Kanye West, Travis Scott'un üstadı. Los Angeles'ta da birlikte sahne aldılar. İstanbul'da da sahne almalarını heyecanla bekliyoruz. Hatta Los Angeles'tan aynı uçakla getirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla organizasyon ekipleri bunu gerçekleştirmek için birlikte çalışıyor. Travis Scott'un, Los Angeles'ta birlikte sahne aldığı Kanye West ile burada da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda dünya rekorunu kırmasını bekliyoruz. Dünya rekoru 98 bin kişiyle rekor kırıldı. Eğer biz 99 bine ulaşırsak İstanbul, dünyanın en büyük tekil konser rekorunu almış olacağız. Bunun hem İstanbul halkı hem de Türkiye için büyük bir gurur olacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Birlikte söyledikleri 'Father' yani 'Baba' isimli şarkıyı konserde performe etmelerini bekliyoruz' dedi.

'Çok güzel bir festival atmosferi olacak'

Ulaşım konusunda çok büyük çalışmalar yaptıklarını aktaran Karahan, 'Öncelikle 15 bin araçlık park alanımız var. Stadın etrafındaki ve genel alanlardaki tüm bölgeler park alanı olarak ayrıldı. Park bileti almak isteyenler şimdiden ticketofis.com sitemizden alabilirler. Arabayla gelecek herkesten önce park bileti almalarını rica ediyoruz. Sonrasında toplu taşımayı kullanabilir ya da daha uzak noktalara park edip yürüyebilirler. Çünkü bizim etkinliğimiz bir festival havasında olacak, cuma gününden itibaren başlayacak. Konser öncesinde stadyum çevresinde çok güzel bir festival atmosferi olacak. Alkol olmayacak. Dolayısıyla anne, baba ve çocukların rahatça katılabileceği bir festival hazırlıyoruz. DJ'lerimiz ve sanatçılarımız sahne alacak. Sena Şener, Motive ve Lvbel C5 gibi isimler olacak. Hem konser öncesinde hem de sonrasında, otobüs ya da toplu taşıma bekleyen misafirlerimiz için dış alanda da 30 bin kişilik festival alanımız yer alacak. Müzik orada da devam edecek. Orada da Kanye West ve ekibi orkestralarıyla birlikte sahne alacak' diye konuştu.

'Herkes çok net şekilde sahneyi görebilecek çünkü küre sistemi geliyor'

Yeşil alanlar ile birlikte kapasitenin 120 bin kişi olacağını belirten Karahan, '120 bin kişi dünya rekorunun çok üstünde olur. İnşallah bunu başarırız. Böyle büyük bir etkinliğin İstanbul'da gerçekleşmesi hepimiz adına çok heyecan verici. Kültür Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi her konuda desteklediler. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı da bize büyük destek verdi. Taleplerimizi hızlı şekilde ilettik, davetlerimizi yaptık. Cumhurbaşkanımızın zamanı olursa, daha önce farklı dünya yıldızlarıyla bir araya geldiği gibi Kanye West ile de buluşması bizi çok onurlandırır. Konserde herkes çok net şekilde sahneyi görebilecek çünkü küre sistemi geliyor. Tribünlerdeki uygun fiyatlı biletler de muhteşem bir görüş açısına sahip olacak. Çok yüksek bir sahneden bahsediyoruz. Saha içindeki izleyiciler de sahneye çok yakın olacak ve her şeyi rahatlıkla görebilecekler. Buna özellikle dikkat ediyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, İçişleri Bakanlığı'na ve havacılık ekiplerine çok teşekkür ederim. Türkiye'deki tüm kurumlar bize büyük destek veriyor' ifadelerini kullandı.

'Londra'dan İstanbul'a yaklaşık 70 tonluk ekipman taşıyan uçak İstanbul'a geliyor'

Dünyanın en büyük prodüksiyonun geldiğini söyleyen Karahan, 'Zemin kaplamaları yapılıyor, çimler sökülüyor, alanlar siyaha boyanıyor. Londra'dan İstanbul'a yaklaşık 70 tonluk ekipman taşıyan uçak İstanbul'a geliyor. Çalışmalarımızı timecode görüntülerle zaman zaman sitemizde de paylaşıyoruz. Hazırlıklar 500 kişilik ekiple yoğun şekilde sürüyor. Şu anda herhangi bir aksaklık yok. Kanye West, 27'sinde Los Angeles'tan özel uçağıyla ailesiyle birlikte geliyor. Kızı da gecede sahne alacak. Travis Scott'un da sahne alacak olması organizasyona ayrı bir heyecan kattı. Halkımızın bu konserin değerini anlayacaktır. Bilet satışları da bunu gösteriyor. Bu konser bir daha olmayacak. Kanye West 11 yıl sonra geliyor. Bir sonraki gelişinde 62 yaşında olacak. Bu nedenle hem onu hem de öğrencisi Travis Scott'u aynı sahnede görmek için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Canlı yayınımız da olacak. İstanbul'dan tüm dünyaya yayın yapacağız. Konsere katılamayanlar televizyon kanalında canlı yayında izleyebilecek. Futbol yayınlarında olduğu gibi 16 kamerayla, steadycam sistemleriyle tüm etkinliği dünyaya ulaştıracağız. Yani kaçıranlar da izleyebilecek. Stat atmosferinde izlemek çok farklı bir deneyim olacak. Şu anda bir tarih yazılıyor' dedi.