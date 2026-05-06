Kapalıçarşı piyasasında gram altın 6 bin 745 lira 29 kuruştan alınırken, 6 bin 824 lira 4 kuruştan satılıyor.

22 ayar altın alışta 6 bin 165 lira 77 kuruş, satışta ise 6 bin 442 lira 9 kuruş seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 705 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 4 bin 921 lira 43 kuruş olarak listelendi.

Çeyrek altın 11 bin 62 liradan alınırken, 11 bin 161 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 28 lira, satış fiyatı ise 11 bin 93 lira oldu.

Yarım altın alışta 22 bin 117 lira, satışta 22 bin 288 lira seviyesinde bulunurken, tam altın 44 bin 91 liradan alınıp 44 bin 406 liradan satılıyor.