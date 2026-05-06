Devlet, 18-25 yaş aralığındaki işsiz gençlerin istihdama katılması için yeni bir destek modeli üzerinde çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun hazırlıklarını sürdürdüğü düzenlemede son aşamaya gelindi.

AK Parti’nin genç milletvekillerinin sahadan elde ettiği veriler doğrultusunda şekillenen “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında hazırlanan kanun teklifinin Mayıs ayında Meclis’e sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle, eğitimde ya da istihdamda yer almayan ve NEET olarak tanımlanan gençlerin çalışma hayatına kazandırılması hedefleniyor.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle gençlerin iş gücü piyasasına daha erken dahil edilmesi, kayıtlı ve kalıcı istihdam olanaklarının artırılması amaçlanıyor. Taslak çalışmaya göre, İŞKUR’a kayıtlı 18-25 yaş arasındaki gençleri işe alan işverenlere ücret ve prim desteği sağlanacak.

Desteklerin İşsizlik Fonu üzerinden karşılanması planlanırken, uygulama modeline göre destek süresinin 6 ila 18 ay arasında değişmesi öngörülüyor. Buna göre devletin, işe alınan gençlerin 6 aylık maaşını üstlenmesi ve 18 ay boyunca prim desteği sağlaması gündemde.

Ev gençleri olarak bilinen gençlerin istihdam şartları şöyle belirlendi:

İŞKUR kaydının bulunması,

18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş olması,

Uzun vadeli sigorta kollarından 90 günden fazla sigortalılığı bulunmamak,

Yükseköğretim öğrencisi olmamak,

Yabancılar ve yurt dışında çalışanlar bu destekten faydalanamayacak,

Destekler, imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerleri için uygulanacak.