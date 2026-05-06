Geçtiğimiz yıl kısa film yarışması olarak ilk kez düzenlenen ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, bu yıl ikinci kez izleyiciyle buluştu. Festivalin açılışı, Mudanya Üniversitesi'nde gösterime sunulan 'Ayşe' filmiyle yapıldı. İstanbul'un hızla değişen kenar mahallelerinde, Down sendromlu yetişkin kardeşi Rıdvan ile birlikte yaşayan Ayşe'nin hayatına odaklanan yapım, konferans salonunda öğrencilerin beğenisine sunuldu. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide öğrenciler, filmin yönetmeni Necmi Sancak'a merak ettikleri soruları yöneltti. Sancak ile Klinik Psikolog Deniz Ağar, filmin verdiği mesajlara ilişkin soruları yanıtladı.

Festival programı ve ödül heyecanı

Festival, Mudanya Üniversitesi'nde Sisler Bulvarından Geçtim ve Mukadderat film gösterisi ile söyleşilerle devam edecek. Resmi açılış ise 8 Mayıs Cuma günü Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Açılış programında, yarışmaya katılan filmlerin gösterimleri yapılırken çeşitli söyleşiler de izleyicilerle buluşacak. Kurmaca kategorisinde 220 kısa filmin başvurduğu Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, 9 Mayıs Cumartesi günü aynı mekanda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Yarışmaya başvuran 220 kısa film, ön değerlendirme aşamasında Yönetmen Çiğdem Vitrinel, Sinema Yazarı Şenay Aydemir ve Akademisyen Tahsin Eren Sayar'dan oluşan jüri tarafından incelendi. Finale kalan 10 kısa film ile 700. Yıl Panorama Özel Seçkisi kapsamında yer alan 6 film, jüri başkanlığını Ezel Akay'ın üstlendiği; jüri üyeleri Bennu Yıldırımlar, Erdem Kaynarca, Natali Yeres ve Tümay Özokur'un değerlendirmesiyle 9 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreninde dereceye girmek için yarışacak.

'Ayşe filmini ilk kez Bursa'da gösterime sunduk'

Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali kapsamında ilk uzun metrajlı filmi Ayşe'nin gösterimi için Mudanya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldiklerini belirten yönetmen Necmi Sancak, 'Bu filmi kuzenlerim Fatma ve Rıdvan Sancak'tan esinlenerek yazdım. Down sendromlu kardeşine bakan bir ablanın hikayesini anlatıyor. İlk uzun metrajlı filmim olan Ayşe'nin senaryosunu Binnur Kaya ile birlikte geliştirdik ve kaleme aldık. Binnur Hanım'ın etkileyici performansıyla filmimizi izleyiciyle buluşturma fırsatı yakaladık. Filmi ilk kez Bursa'da gösteriyoruz. Bizi burada ağırlayan Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'ne çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'Öğrenciler açısından ufuk açıcı bir söyleşi oldu'

Ayşe filmi hakkında değerlendirmede bulunan Klinik Psikolog Deniz Ağar ise, 'Bugün burada Ayşe filminin psikoanalitik bir okumasını gerçekleştirdik. Filmin yönetmeniyle birlikte, bu psikoanalitik yorumların oluşma sürecinde ne ölçüde yer aldığını da kısmen sorgulamaya çalıştık. Bu söyleşiyle, öğrenciler için hem ufuk açıcı hem de yeni bir perspektif sunan bir anlatımın mümkün olup olmadığını deneyimlemek istedik' açıklamalarında bulundu.