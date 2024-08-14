Kocaeli’de bebek arabasıyla dolaşan kadın, gözünü bina girişindeki başka bir bebek arabasına kestirdi. Kendi arabasını eve bırakan kadın, bir süre sonra kucağında çocuğuyla dönerek bebek arabasını çalıp, kayıplara karıştı.

Olay, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Yolda bebek arabasıyla yürüyen kadın, bina girişinde bulunan bir bebek arabasını gözüne kestirdi. Önce etrafına bakınan kadın, bebek arabası ve içinde bulunan çocuğuyla olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra kucağında çocuğuyla olay yerine tekrar gelen kadın, beğendiği bebek arabasını çaldı. İçine çocuğunu da oturtan kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kadının hırsızlık anları ve sakin tavırları anbean kameraya yansıdı. Durumu fark eden aile ise kadından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.