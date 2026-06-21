Açılış heyecanını paylaşmak amacıyla 20-21 Haziran tarihlerinde kapılarını ücretsiz olarak açan tesis, her yaştan vatandaştan ilgi gördü. Doğal yaşamı ve farklı kıtalara özgü su altı ekosistemlerini bir araya getiren akvaryum, 10.00 ile 21.30 saatleri arasında tam 15 bin 150 ziyaretçiyi ağırladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tesis önünde metrelerce kuyruk oluştu. Aileler ve çocuklar akvaryumun sunduğu görsel şöleni yakından inceleme fırsatı bulurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sırada bekleyen vatandaşlar için çeşitli imkanlar sağladı.

Sıra bekleyenlere su, çocuklara ise şeker ikramı yapılarak akvaryum konseptli çizgi film gösterimleri sunuldu. Özel bireyler, aileleri ve hamile kadınlar ise sırada bekletilmeden içeriye alındı. Ayrıca tesis bünyesinde yer alan Körfez Aqua Hatıra Mağazası'nda, Kocaeli'ye ve tesise özgü birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Modern mimarisi, zengin canlı çeşitliliği ve eğitici içerikleriyle yalnızca bir gezi alanı değil, aynı zamanda bir keşif merkezi olarak da öne çıkan tesis, çevre illerden gelecek ziyaretçiler için de güçlü bir turizm alternatifi oluşturdu.