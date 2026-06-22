Gebze'de organize edilen 'Geleneksel Gebze Aile Şenliği', renkli görüntülere sahne oldu. Sahne gösterileri, yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla renklenen şenlik, sanatçı Fadıl Aydın konseriyle sona erdi.

Gebze Belediyesi tarafından aile bağlarını güçlendirmek ve vatandaşları sosyal etkinliklerde bir araya getirmek amacıyla Gebze Millet Bahçesi'nde şenlik düzenlendi. Şenlikte; sahne gösterileri, çocuk oyun alanları, yarışmalar ve atölye etkinlikleri ilgi gördü. Adeta festival alanına dönen Millet Bahçesi'nde, aileler ve çocuklar gün boyunca çeşitli aktivitelerle eğlenme fırsatı buldu.

Şenliğe katılarak etkinlik alanını gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, programda yaptığı konuşmada ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkati çekti.

Birlik ve beraberliği güçlendiren organizasyonlara önem verdiklerini vurgulayan Büyükgöz, 'Çocuklarımızın neşesine ortak olduğumuz bu tür organizasyonları artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Gebze'mizde her yaştan hemşehrimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Şenliğin finalinde sahne alan sanatçı Fadıl Aydın, sevilen eserlerini Gebzeliler için seslendirdi. Katılımcıların şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde coşkulu anlar yaşandı.

Programın sonunda Başkan Büyükgöz tarafından Fadıl Aydın'a günün anısına Gebzespor forması hediye edildi.