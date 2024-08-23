SUBÜ koordinatörlüğünde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Genç Gelişim ve Girişim Derneği paydaşlığında hazırlanan ‘Kentleşmenin Daha Erişilebilir Eylemlere İhtiyacı Var!’ başlıklı proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) koordinatörlüğünde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Genç Gelişim ve Girişim Derneği’nin paydaşlığında ‘Erasmus+ KA152 Gençlik Değişimi’ proje çağrısına yönelik hazırlanan proje; Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek 25 bin 177 Euro destek almaya hak kazandı. ‘Kentleşmenin Daha Erişilebilir Eylemlere İhtiyacı Var!’ başlıklı proje ile erişilebilir kent kavramının ve engelli bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması, erişilebilir kentlerin sayısının ve şehirlerin daha erişilebilir hale getirilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. 35 gencin katılımcı olarak yer alacağı proje kapsamında ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye’deki kentleşme politikalarına destek olmak, Sakarya’nın daha erişilebilir bir kent olmasını sağlamak, gençlerin kendilerini ilgilendiren konulara katılımlarını desteklemek ve Erasmus+ programının daha fazla birey tarafından bilinmesini ve yararlanıcı sayısını artırmak da hedefleniyor.

SUBÜ’nün koordinatörlüğünü üstlendiği projenin paydaşları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Genç Gelişim ve Girişim Derneği yer alıyor. Proje ekibi; SUBÜ’den Dr. Öğretim Üyesi N. Ceren Türkmen, Öğretim Görevlisi Dr. Halid Özgür ve Öğretim Görevlisi Ömer Çiçek, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden Arzu Saygıner Çil ile Genç Gelişim ve Girişim Derneği’nden Mahmut Kılıç’tan oluşuyor. 11 ay sürecek projenin ayrıca yurt dışından ortakları da bulunuyor. Bu ortaklar arasında; Macaristan’dan Para-Fit Spor Derneği, Polonya’dan Policach Maria Grzegorzewska 1 Nolu Bedensel Engelli Çocuklara Yönelik Özel Eğitim Merkezi, İtalya’dan Albatros Amatör Spor Topluluğu Limited Şirketi ve Romanya’dan Buzau Bedensel Engelli Çocuklara Destek Derneği yer alıyor.