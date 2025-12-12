Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Çağla Begüm Yıldırım; soğuk havalarda enfeksiyon hastalıklarının çocuklarda daha sık görüldüğünü belirterek önerilerde bulundu. Yıldırım; "Havalar soğudu ve gribal enfeksiyon artışları yaşanmaya başlandı. Özellikle çocuklarda enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi çok önemli. Çocukların beslenme alışkanlıklarını düzenlemeleri gerekir. Yumurta sarısı, kabak, havuç gibi mevsim sebze ve meyvelerine mutlaka yer verilmelidir. Gripten korunmak için yeterli su tüketimi ve en az 9 saat uyku çok önemlidir. Paketli gıdalardan uzak durulmalıdır" dedi.

Aksaray - Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hande Arıkan Atak da grip aşısına vatandaşların talebinin arttığını ifade ederek; "Geçen yıl talep edilen aşı miktarı kullanımın altında kalınca bu yıl vatandaşların talebi beklentinin üzerine çıktı. Talebin bir anda artması nedeniyle aşı tedarikinde sıkıntı oluştu. ifadelerini kullandı"