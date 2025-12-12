HİLELİ GIDALAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ

“guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yer alan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılmış Gıdalar” başlıkları altında ürünler ve markalar iki ayrı listede kamuoyuna duyuruluyor. Bakanlık, bu listeleri bir kez daha güncelledi.

MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Listede yine rahatsız edici ayrıntılar dikkat çekti. Özellikle et ve et ürünlerinde tespit edilen hileler tepki topladı.

KÖFTEDE DERİ, HAMBURGERDE KALP, KEBAPTA BÖBREK...

Listeye göre; dana sucukta tavuk eti, köftede deri dokusu, hamburgerde kalp, kır pidesinde sakatat, kebapta kalp ve böbrek, zeytinyağında tohum yağı, yoğurtta nişasta tespit edildi.

Gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi şöyle: